Прокуратура поручила наказывать подрядчиков за плохую уборку снега в Перми

Пермяки начали активно жаловаться на плохую уборку снега в последние несколько дней. Например, корреспондент Properm.ru обратила внимание, что на Комсомольском проспекте и ул. Ленина рано утром всегда работает снегоуборочная техника, тогда как в районе Стахановского кольца снежная каша высотой более 10 см лежит не первую неделю. Пермяки жалуются на снежную кашу у школы «Энергополис» и детского сада «Уральские самоцветы», а также на шоссе Космонавтов у остановки «Блюхера».