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Posted 24 декабря, 04:50

Published 24 декабря, 04:50

Modified 24 декабря, 04:56

Updated 24 декабря, 04:56

Прокуратура Перми занялась вопросом плохой уборки снега в городе

Прокуратура поручила наказывать подрядчиков за плохую уборку снега в Перми

24 декабря 2024, 04:50
Фото: properm.ru.

Прокуратура Перми занялась вопросом плохой уборки снега в городе

Сюжет
Слуги народа
Жители разных районов активно жалуются на проблему в соцсетях и обращаются в СМИ.

Прокуратура Перми начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, надзорный орган заинтересовался ненадлежащей уборкой снега с дорог и тротуаров города.

Районные прокуратуры организовали объезды территории, а также мониторинг СМИ и социальных сетей. Приняты меры, направленные на понуждение подрядчиков к очистке дорог и тротуаров. Кроме того, прокуратура рекомендовала муниципальному заказчику усилить контроль за деятельностью подрядных организаций и, в случае нарушений, штрафовать их или привлекать к другим мерам ответственности. Сейчас для очистки улиц и вывоза снега привлечена дополнительная техника.

Пермяки начали активно жаловаться на плохую уборку снега в последние несколько дней. Например, корреспондент Properm.ru обратила внимание, что на Комсомольском проспекте и ул. Ленина рано утром всегда работает снегоуборочная техника, тогда как в районе Стахановского кольца снежная каша высотой более 10 см лежит не первую неделю. Пермяки жалуются на снежную кашу у школы «Энергополис» и детского сада «Уральские самоцветы», а также на шоссе Космонавтов у остановки «Блюхера».

К слову, в четверг, 19 декабря, в пресс-службе мэрии Перми сообщали, что поставили подрядчикам задачу по непрерывной механизированной уборке снега. Контролем за работой по вывозу снежных завалов занимается МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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#Общество#Пермь#Слуги народа#Городская среда#Прокуратура#Уборка снега#Снегопад
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