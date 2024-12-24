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Posted 24 декабря, 08:25

Published 24 декабря, 08:25

Modified 24 декабря, 08:27

Updated 24 декабря, 08:27

Прокуратура просит для убийцы следователя пермского СУ СКР 19 лет колонии

Прокуратура просит для убийцы пермского следователя 19 лет колонии

24 декабря 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура просит для убийцы следователя пермского СУ СКР 19 лет колонии

Подсудимый признался, что нанес жертве множественные удары топором на глазах детей покойного.

Обвиняемого в убийстве следователя СКР пенсионера Росгвардии Алексея Головина предложили приговорить к 19 годам колонии. Об этом в суде сообщили представители прокуратуры, сообщает «Коммерсант-Прикамье»

Сегодня в Пермском краевом суде проходили прения по уголовному делу в отношении Головина. Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина.

Сам подсудимый признался, что нанес жертве множественные удары топором на глазах детей покойного. Как сообщает издание, представители прокуратуры предложили приговорить Головина к 19 годам колонии строго режима и трем годам ограничения свободы, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Контракт с Минобороны о службе в зоне СВО с ним не заключали, ранее сообщил Properm.ru источник, знакомый с ситуацией.

20 декабря производство по уголовному делу по факту факту убийства с особой жестокостью было возобновлено. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2025 года.

Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.

18 декабря производство по делу было приостановлено. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке Пермского краевого суда. По данным СМИ обвиняемый Головин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Однако фигурант так никуда не отправился.

Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев рассказал Properm.ru, что писал ходатайства в прокуратуру и ГУФСИН Пермского края с просьбой не допустить отправки Головина в зону СВО. Однако ответа пока не получил.

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