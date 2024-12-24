Прокуратура просит для убийцы пермского следователя 19 лет колонии

Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.