Соглашение на строительство центра для одаренных детей в Перми расторгают. Почему

На сайте агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края опубликован акт о результатах контроля осуществления концессионером строительства Центра одаренных детей в Перми. В документе, датированном 27 ноября 2024 года, указано, что ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей» допустило ряд нарушений. Помимо некоторых моментов, например, подписи руководителей в части документов, концессионер не подтвердил в реестре затрат несколько мелких расходов от 1,7 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Кроме того, строительно-монтажные работы на площадке будущего учреждения не велись, отставание от графика технической готовности объекта составило 11 месяцев. Подрядчику предлагалось скорректировать документацию, положить положительное заключение и приступить к возведению объекта.