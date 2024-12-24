Соглашение на строительство центра для одаренных детей в Перми расторгают. Почему

Posted 24 декабря, 07:23
Published 24 декабря, 07:23
Modified 24 декабря, 07:35
Updated 24 декабря, 07:35
Пермяки обратили внимание, что со строительной площадки студенческого городка Пермского политехнического университета (ПНИПУ) вывезли все материалы и временные бытовые здания. Об этом сообщила интернет-газета «Текст». На данном участке на ул. Академика Королева, 13 планировалось строительство центра выявления и поддержки одаренных детей.
Центр для одаренных детей в Перми хотели возвести по концессии. Соглашение о проведении работ заключили в сентябре прошлого года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Однако в региональном агентстве по сопровождению концессионных проектов рассказали «Ъ-Прикамье», что с учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта было решено расторгнуть концессионное соглашение. Сейчас объект будут строить по адресной инвестиционной программе Пермского края.
На сайте агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края опубликован акт о результатах контроля осуществления концессионером строительства Центра одаренных детей в Перми. В документе, датированном 27 ноября 2024 года, указано, что ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей» допустило ряд нарушений. Помимо некоторых моментов, например, подписи руководителей в части документов, концессионер не подтвердил в реестре затрат несколько мелких расходов от 1,7 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Кроме того, строительно-монтажные работы на площадке будущего учреждения не велись, отставание от графика технической готовности объекта составило 11 месяцев. Подрядчику предлагалось скорректировать документацию, положить положительное заключение и приступить к возведению объекта.
Ранее стало известно, что в районе студенческого городка ПНИПУ появится центр для одаренных детей «Сириус», рассчитанный на 200 человек. Участок для строительства объекта площадью 3,5 га принадлежал Пермскому краю. Объем инвестиций концессионера составил 2,5 млрд рублей, стоимость строительства — 2 млрд рублей (из них 1 млрд рублей — капитальный грант).
Для возведения образовательного центра в студгородке ПНИПУ вырубили сосны, чем были возмущены пермяки. В ноябре прошлого года экс-директор ГБОУ «Академия первых» и исполнительный директор НП «Центр развития одаренности» Павел Шевченко был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за присвоение школьного ноутбука и присвоение средств учреждения.