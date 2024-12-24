Суд в Очере приговорил тракториста к обязательным работам за смерть пассажира

Очерский районный суд признал жителя округа виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В августе текущего года подсудимый находился за рулем трактора ТДТ-55. Мужчина перевозил трех пассажиров на капоте и кабине транспортного средства. Из-за несоблюдения мер безопасности один пассажир не удержался и упал под гусеницу трактора. В результате инцидента пострадавший погиб на месте от полученных травм.