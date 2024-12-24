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Posted 24 декабря, 11:34

Published 24 декабря, 11:34

Modified 24 декабря, 11:37

Updated 24 декабря, 11:37

Очерский суд вынес приговор трактористу за погибшего пассажира

Суд в Очере приговорил тракториста к обязательным работам за смерть пассажира

24 декабря 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney.

Очерский суд вынес приговор трактористу за погибшего пассажира

Несчастный случай произошел минувшим летом.

Очерский районный суд признал жителя округа виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В августе текущего года подсудимый находился за рулем трактора ТДТ-55. Мужчина перевозил трех пассажиров на капоте и кабине транспортного средства. Из-за несоблюдения мер безопасности один пассажир не удержался и упал под гусеницу трактора. В результате инцидента пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Суд с учетом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде одного года 10 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием в государственный бюджет 10% от зарплаты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, приговор не вступил в законную силу — его можно обжаловать.

Ранее в пресс-службе Государственной инспекции труда Прикамья сообщали, что в августе текущего года произошел еще один смертельный несчастный случай с участием трактора. В результате инцидента рабочий ударился головой об асфальт при падении на дорогу и скончался.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Прокуратура#Несчастный случай#Очер#Трактор
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