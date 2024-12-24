Учредителя компании из Кишерти будут судить за незаконную рубку леса на 124 миллиона

Глава КФХ обязался произвести мелиорацию земель для последующего выращивания лекарственного растения для животных. В действительности с лета 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании Боровых незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Ущерб от незаконных действий составил более 124 млн рублей.