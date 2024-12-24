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Posted 24 декабря, 09:31

Published 24 декабря, 09:31

Modified 24 декабря, 09:42

Updated 24 декабря, 09:42

Учредителя компании из Кишерти будут судить за незаконную рубку леса на 124 миллиона

Учредителя компании из Кишерти будут судить за незаконную рубку леса на 124 миллиона

24 декабря 2024, 09:31
Фото: Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.
Черные лесорубы были задержаны почти год назад, они продавали древесину без документов.

В Пермском крае двое мужчин предстанут перед судом за незаконную рубку лесных насаждений на сумму свыше 124 млн рублей, об этом одновременно сегодня сообщили пресс-службы краевой прокуратуры и главка полиции.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет об учредителе кишертских ООО «Борстройлес» и «Лес Прикамья» Сергее Боровых и владельце крестьянского хозяйства Андрее Вартересяне.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по обвинению двух предпринимателей Боровых и Вартересяна в незаконной рубке лесных насаждений, их хранении и перевозке в целях сбыта и сбыте (ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).

По версии следствия, сообщают в полиции, предприниматели арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кишертском муниципальном округе. Весной прошлого года глава фермерского хозяйства Вартересян заключил договор с администрацией Кишертского муниципального округа и получил во временное пользование несколько земельных участков общей площадью свыше 200 гектаров.

Глава КФХ обязался произвести мелиорацию земель для последующего выращивания лекарственного растения для животных. В действительности с лета 2022 по лето 2023 года коммерсант вместе с руководителем лесозаготовительной компании Боровых незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Ущерб от незаконных действий составил более 124 млн рублей.

Один из соучастников реализовал незаконно заготовленную древесину своим контрагентам без оформления необходимых документов. Уголовное дело будет направлено в Кунгурский городской суд (постоянное судебное присутствие в с. Усть-Кишерть) для рассмотрения по существу.

«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей
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#Происшествия#Общество#Суд#Лес#Лес рубят#Черные лесорубы
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