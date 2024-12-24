В Добрянке оплатили не сделанные дорожки и тротуары

Однако, входе проверки прокуратурой выявлены факты завышения объемов фактически выполненных работ по устройству покрытия дорожек и тротуаров, устройству газонов, которые были оплачены муниципальным заказчиком в полном объеме без замечаний, что повлекло причинение ущерба бюджету на сумму свыше 2 млн рублей.