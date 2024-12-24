В Добрянке оплатили не сделанные дорожки и тротуары

Posted 24 декабря, 11:40
Published 24 декабря, 11:40
Modified 24 декабря, 11:44
Updated 24 декабря, 11:44
Прокуратура Добрянки провела проверку деятельности муниципального казенного учреждения. Выявлены нарушения на сумму свыше 2 млн. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.
В рамках действующих региональных программ в сфере дорожной деятельности, МУП определило подрядчиков и контролировало исполнение заключенных контрактов на ремонт местной автомобильной дороги. Субсидия на указанные цели была выделена из регионального бюджета.
Однако, входе проверки прокуратурой выявлены факты завышения объемов фактически выполненных работ по устройству покрытия дорожек и тротуаров, устройству газонов, которые были оплачены муниципальным заказчиком в полном объеме без замечаний, что повлекло причинение ущерба бюджету на сумму свыше 2 млн рублей.
Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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