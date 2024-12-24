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Posted 24 декабря, 11:40

Published 24 декабря, 11:40

Modified 24 декабря, 11:44

Updated 24 декабря, 11:44

В Добрянке халатность при ремонте нанесла ущерб бюджету в более чем 2 миллиона

В Добрянке оплатили не сделанные дорожки и тротуары

24 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.

В Добрянке халатность при ремонте нанесла ущерб бюджету в более чем 2 миллиона

Сюжет
Возле кормушки
При приемке были завышены объемы принятых работ относительно реально сделанных

Прокуратура Добрянки провела проверку деятельности муниципального казенного учреждения. Выявлены нарушения на сумму свыше 2 млн. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

В рамках действующих региональных программ в сфере дорожной деятельности, МУП определило подрядчиков и контролировало исполнение заключенных контрактов на ремонт местной автомобильной дороги. Субсидия на указанные цели была выделена из регионального бюджета.

Однако, входе проверки прокуратурой выявлены факты завышения объемов фактически выполненных работ по устройству покрытия дорожек и тротуаров, устройству газонов, которые были оплачены муниципальным заказчиком в полном объеме без замечаний, что повлекло причинение ущерба бюджету на сумму свыше 2 млн рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по обрушению перегородок в пермском доме по ул. К. Цеткин в сентябре этого года.

#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура#Дорожный ремонт
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