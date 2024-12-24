В филиале «ПМУ» названы лучшие сотрудники 2024 года

Posted 24 декабря, 05:59
Published 24 декабря, 05:59
Modified 24 декабря, 05:59
Updated 24 декабря, 05:59
Победителями конкурса в номинации «Сотрудник года» стали 13 специалистов разных подразделений, работа которых внесла наибольший вклад в развитие предприятия. Еще 14 человек получили награды в номинации «Команда года». В ней оценивался результат коллективной работы при реализации проектов и инициатив.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
«В этом году мы сделали все возможное для успешного решения сложнейших производственных задач в рамках большого капитального ремонта. Основная нагрузка и ответственность легли на инженерный персонал, поэтому закономерно, что по итогам 2024 года лучшими названы, в основном, именно эти сотрудники. Большая благодарность всем победителям конкурса за выдающиеся результаты труда».
В номинации «Сотрудник года» победителями стали начальник установки синтеза мочевины цеха №3 Павел Белый, главный архитектор Денис Черных, начальник отделения налива жидкого аммиака ЦПП Виктор Боталов, лаборант химического анализа Юлия Лыскова, мастер участка цеха КИПиА Дмитрий Чураков, слесарь по ремонту технологических установок Сергей Боронников, начальник электроцеха Илья Карандашов, электромонтер-релейщик Сергей Мусихин, командир отделения газоспасательного отряда Сергей Опарин, ведущий специалист HR-службы Татьяна Мельникова, ведущий инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Денис Лядов, специалист отдела режима и охраны Константин Ефимов.
Наградами были отмечены две «Команды года». Начальник установки цеха химподготовки сырья Николай Каюров объединил усилия еще семи коллег из разных подразделений в решении сложной задачи. Вместе они смогли найти грамотные решения, чтобы в сжатый срок произвести капитальный ремонт градирни.
Второй «Командой года» стали пятеро коллег во главе с начальником цеха по производству аммиака Андреем Пустовиком. Они разработали и реализовали сложный проект по частичному прямоточному восстановлению колонны синтеза. Работу высоко оценили на форуме специалистов азотной промышленности в г. Сочи.
Все победители конкурса «Люди прогресса» были награждены призами, грамотами и денежными премиями.