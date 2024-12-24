В филиале «ПМУ» названы лучшие сотрудники 2024 года

«В этом году мы сделали все возможное для успешного решения сложнейших производственных задач в рамках большого капитального ремонта. Основная нагрузка и ответственность легли на инженерный персонал, поэтому закономерно, что по итогам 2024 года лучшими названы, в основном, именно эти сотрудники. Большая благодарность всем победителям конкурса за выдающиеся результаты труда».