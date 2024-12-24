В Минздраве рассказали о состоянии девочки, выпавшей из многоэтажки в Гамово

Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в Гамово нашли тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными для падения с высоты. Несовершеннолетней девушке удалось выжить — ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как юноша толкает из окна девушку, а затем сам спрыгивает вниз. Следователи СУ СК Россси по Пермскому краю после страшного случая возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).