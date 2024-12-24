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Posted 24 декабря, 11:06

Published 24 декабря, 11:06

Modified 24 декабря, 11:09

Updated 24 декабря, 11:09

Минздрав рассказал, в каком состоянии находится выпавшая из многоэтажки в Гамово

В Минздраве рассказали о состоянии девочки, выпавшей из многоэтажки в Гамово

24 декабря 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

Минздрав рассказал, в каком состоянии находится выпавшая из многоэтажки в Гамово

Сюжет
Детский мир
Девочку-подростка вытолкнул с балкона юноша, а затем спрыгнул сам.

Стало известно, в каком состоянии находится школьница, которую с балкона многоэтажного дома в селе Гамово Пермскоого района толкнул юноша. Сейчас девочка-подросток в сознании, ее состояние остается тяжелым, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в Гамово нашли тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными для падения с высоты. Несовершеннолетней девушке удалось выжить — ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как юноша толкает из окна девушку, а затем сам спрыгивает вниз. Следователи СУ СК Россси по Пермскому краю после страшного случая возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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#Общество#Пермь#Детский мир#Уголовное дело#Покушение на убийство#Минздрав#Гамово
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