properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 10:05

Published 24 декабря, 10:05

Modified 24 декабря, 10:07

Updated 24 декабря, 10:07

В новом пермском зоопарке вводят в эксплуатацию 23 объекта

В новом пермском зоопарке достроили павильоны для барса, тундрового волка и кабанов

24 декабря 2024, 10:05
Фото: минстрой Пермского края.

В новом пермском зоопарке вводят в эксплуатацию 23 объекта

Сюжет
Зоопарк
Всего получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка.

Управлением капитального строительства Пермского края получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Объекты передают в управление зоопарка для проведения лицензирования, сообщают в региональном минстрое.

Переданные объекты входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы «Лесная мозаика». В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота.

Ранее краевое УКС приняло решение о разделении двух этапов строительства нового зоопарка на пусковые комплексы. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом.

В большинстве остальных вольеров первого этапа ведется художественное оформление и тематизация помещений. Параллельно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум.

Осенью этого года во втором пусковом комплексе было введено в эксплуатацию 11 ключевых объектов, в настоящее время поданы документы на их лицензирование. Также уже введены в эксплуатацию контактный зоопарк и основные объекты жизнеобеспечения: центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок. Завершение работ первой очереди позволит завершить переезд большей части коллекции животных из старого зоопарка. В ноябре на новую территорию в просторные вольеры переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.

Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский прогнозировал, что учреждение может открыться в июле или августе 2025 года — тогда должна завершиться процедура лицензирования. Комплекс зоопарка начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. А бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского обвинили в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей.

Читайте также:
Власти подали документы на лицензирование нового зоопарка на НагорномТысячи милых кроликов купят на обед белым мишкам в пермском зоопаркеРедкая обезьяна приехала в Пермь на ПМЖ
#Пермь#Зоопарк#Пермский зоопарк#Зоопарк переезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика