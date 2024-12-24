В новом пермском зоопарке достроили павильоны для барса, тундрового волка и кабанов

Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский прогнозировал, что учреждение может открыться в июле или августе 2025 года — тогда должна завершиться процедура лицензирования. Комплекс зоопарка начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. А бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского обвинили в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей.