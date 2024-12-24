В новом пермском зоопарке достроили павильоны для барса, тундрового волка и кабанов

Posted 24 декабря, 10:05
Published 24 декабря, 10:05
Modified 24 декабря, 10:07
Updated 24 декабря, 10:07
Управлением капитального строительства Пермского края получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 23 объектов нового пермского зоопарка. Объекты передают в управление зоопарка для проведения лицензирования, сообщают в региональном минстрое.
Переданные объекты входят в третий пусковой комплекс зоопарка. Это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, наружные вольеры из группы «Лесная мозаика». В частности, для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов, а также вольер с павильоном для лесного кота.
Ранее краевое УКС приняло решение о разделении двух этапов строительства нового зоопарка на пусковые комплексы. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом.
В большинстве остальных вольеров первого этапа ведется художественное оформление и тематизация помещений. Параллельно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум.
Осенью этого года во втором пусковом комплексе было введено в эксплуатацию 11 ключевых объектов, в настоящее время поданы документы на их лицензирование. Также уже введены в эксплуатацию контактный зоопарк и основные объекты жизнеобеспечения: центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок. Завершение работ первой очереди позволит завершить переезд большей части коллекции животных из старого зоопарка. В ноябре на новую территорию в просторные вольеры переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы.
Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский прогнозировал, что учреждение может открыться в июле или августе 2025 года — тогда должна завершиться процедура лицензирования. Комплекс зоопарка начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. А бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского обвинили в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей.