Ресторанный дом «Дунай» закрывается в Перми

Posted 24 декабря, 04:10
Published 24 декабря, 04:10
Modified 24 декабря, 04:13
Updated 24 декабря, 04:13
Ресторанный дом «Дунай» на ул. Луначарского 97б закрывается. Последний день работы — 29 декабря, сообщает URA.RU.
Заведение закрывается из-за продажи здания. Открывать «Дунай» в новом месте пока в планах нет.
Ресторанный дом открылся ровно 10 лет назад. Он принадлежит ресторанной группе «ФоРест». В основе кухни «Дуная» кулинарные традиции десяти стран, по территории которых протекает одноименная река.