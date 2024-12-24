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Posted 24 декабря, 04:10

Published 24 декабря, 04:10

Modified 24 декабря, 04:13

Updated 24 декабря, 04:13

Ресторанный дом «Дунай» закрывается в Перми

Ресторанный дом «Дунай» закрывается в Перми

24 декабря 2024, 04:10
Фото: Кафе «Дунай» / ВК.
Посетить заведение можно до 29 декабря.

Ресторанный дом «Дунай» на ул. Луначарского 97б закрывается. Последний день работы — 29 декабря, сообщает URA.RU.

Заведение закрывается из-за продажи здания. Открывать «Дунай» в новом месте пока в планах нет.

Ресторанный дом открылся ровно 10 лет назад. Он принадлежит ресторанной группе «ФоРест». В основе кухни «Дуная» кулинарные традиции десяти стран, по территории которых протекает одноименная река.

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#Пермь#Общепит#Рестораны#Ресторан
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