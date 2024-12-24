В Перми завершили снос здания ВКИУ под строительство четырехзвездочной гостиницы

Posted 24 декабря, 04:30
Published 24 декабря, 04:30
Modified 24 декабря, 04:33
Updated 24 декабря, 04:33
В Перми завершили частичный демонтаж здания военного командно-инженерного училища (ВКИУ) на ул. Окулова, 4. Подрядчик раскрепил сохраняемые стены и установил шпунтовое ограждение котлована. Строители ведут подготовку к монолитным работам, сообщает пресс-служба Госкорпорации Туризм.РФ. Техническая готовность объекта составляет 9%, строительно-монтажные работы идут по графику.
Здание бывшего ВКИУ было построено еще в 1937 году. Его реконструируют в четырехзвездочный гостиничный комплекс. По проекту предусмотрено 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, а также спа- и фитнес-центры. Туризм.РФ софинансирует инвестиционный проект, реализуемый при поддержке Фонда развития Пермского края.
Открыть новую гостиницу планируется в 2026 году. Власти прогнозируют, что ежегодно она будет принимать более 27 тыс. постояльцев. Во время реконструкции подрядная организация должна сохранить привычный облик и фасад здания. Снос здания ВКИУ начался этим летом. На реконструкцию выделено более 2 млрд рублей.