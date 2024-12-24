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Posted 24 декабря, 04:30

Published 24 декабря, 04:30

Modified 24 декабря, 04:33

Updated 24 декабря, 04:33

В Перми закончили демонтаж здания ВКИУ под стройку четырехзвездочной гостиницы

В Перми завершили снос здания ВКИУ под строительство четырехзвездочной гостиницы

24 декабря 2024, 04:30
Фото: properm.ru.

В Перми закончили демонтаж здания ВКИУ под стройку четырехзвездочной гостиницы

Сюжет
Туризм
Ожидается, что гостиница откроется в 2026 году.

В Перми завершили частичный демонтаж здания военного командно-инженерного училища (ВКИУ) на ул. Окулова, 4. Подрядчик раскрепил сохраняемые стены и установил шпунтовое ограждение котлована. Строители ведут подготовку к монолитным работам, сообщает пресс-служба Госкорпорации Туризм.РФ. Техническая готовность объекта составляет 9%, строительно-монтажные работы идут по графику.

Фото: Telegram-канал Корпорации Туризм.РФ

Здание бывшего ВКИУ было построено еще в 1937 году. Его реконструируют в четырехзвездочный гостиничный комплекс. По проекту предусмотрено 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, а также спа- и фитнес-центры. Туризм.РФ софинансирует инвестиционный проект, реализуемый при поддержке Фонда развития Пермского края.

Открыть новую гостиницу планируется в 2026 году. Власти прогнозируют, что ежегодно она будет принимать более 27 тыс. постояльцев. Во время реконструкции подрядная организация должна сохранить привычный облик и фасад здания. Снос здания ВКИУ начался этим летом. На реконструкцию выделено более 2 млрд рублей.

Этот снос у нас реконструкцией зовется. Здание ВКИУ купили, содержали, а что теперь?
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#Недвижимость#Общество#Пермь#Туризм#Вкиу#Гостиница#Снос
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