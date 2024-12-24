В Перми завершили снос здания ВКИУ под строительство четырехзвездочной гостиницы

Здание бывшего ВКИУ было построено еще в 1937 году. Его реконструируют в четырехзвездочный гостиничный комплекс. По проекту предусмотрено 198 номеров, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, а также спа- и фитнес-центры. Туризм.РФ софинансирует инвестиционный проект, реализуемый при поддержке Фонда развития Пермского края.