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Posted 24 декабря, 02:58

Published 24 декабря, 02:58

Modified 24 декабря, 03:00

Updated 24 декабря, 03:00

В пермском аэропорту провели учения по отражению атаки беспилотников

В пермском аэропорту провели учения по отражению атаки беспилотников

24 декабря 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney.
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Аэропорт
Кроме того, учения прошли в одной из детских больниц.

В пермском аэропорту Большое Савино прошли учения по отражению атаки беспилотника. По сценарию, БПЛА обнаружили на границе региона, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Также учения по похожему сценарию прошли минимум в одной из детских городских больниц. Официальных комментариев краевого Минтербеза пока не поступало.

Напомним, 21 декабря произошла массовая атака дронов на Казань. Аэропорт столицы Татарстана был временно закрыт.

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