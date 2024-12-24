Владелец затонувшего в Черном море танкера будет его поднимать и утилизировать

Напомним, 15 декабря танкеры класса «река-море» «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и затонули в Керченском проливе. В результате погиб один из матросов «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, часть этого топлива попала в море.