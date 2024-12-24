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Posted 24 декабря, 12:11

Published 24 декабря, 12:11

Modified 24 декабря, 12:13

Updated 24 декабря, 12:13

Собственник будет поднимать и утилизировать танкер «Волгонефть-239»

Владелец затонувшего в Черном море танкера будет его поднимать и утилизировать

24 декабря 2024, 12:11
Фото: ЧП Крым.

Собственник будет поднимать и утилизировать танкер «Волгонефть-239»

«Волгонефть-239» потерпел крушение 15 декабря во время шторма в Керченском проливе.

Владелец затонувшего танкера «Волгонефть-239», ЗАО «ВолгаТрансНефть», возьмет на себя ответственность по подъему судна и его утилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.

«От второго собственника (речь идет о пермском ООО „Кама-шипинг“, — Ред.) завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — цитирует издание слова Александра Козлов на заседании оперативного штаба в Краснодарском крае.

Напомним, 15 декабря танкеры класса «река-море» «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и затонули в Керченском проливе. В результате погиб один из матросов «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, часть этого топлива попала в море.

По сообщению губернатора Дмитрия Махонина, среди пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое пермяков. Капитана затонувшего в Черном море пермского танкера «Волгонефть 212» Леонида Волегова заключили под стражу. Ранее ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

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#Происшествия#Крушение#Море#Черное море#Танкер
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