Владимир Ефимов: В ЮАО девелоперы построят семь новых школ и детских садов

Posted 24 декабря, 17:55
Published 24 декабря, 17:55
Modified 24 декабря, 17:55
Updated 24 декабря, 17:55
Эту информацию сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.
По его словам, в районе Нагатино-Садовники возводятся два образовательных объекта общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В Царицыне появятся еще одна школа и детский сад, суммарная площадь которых составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном строится по одному детскому саду, площадь каждого из них будет составлять около четырех тысяч квадратных метров.
Ефимов также отметил, что девелоперы начали возводить детский сад в районе Нагатино-Садовники площадью приблизительно пять тысяч квадратных метров. В итоге новые объекты обеспечат почти три тысячи мест для школьников и дошкольников. Шесть учреждений будут переданы в городскую систему образования.
Новые образовательные объекты возводят рядом с новой жилой застройкой, что способствует формированию комфортной городской среды для жителей развивающихся районов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил о строительстве четырех объектов в Южном административном округе в рамках заключенных договоров с городом. По его словам, в районе Нагатино-Садовники будет построена школа на 675 мест, в Царицыне — образовательное учреждение на 900 учеников, а также детский сад с бассейном на 250 мест. Кроме того, он отметил, что в Чертанове Южном по условиям договора возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод.
Надзор за возведением социальных сооружений в Южном округе ведется Мосгосстройнадзором.
Стоит отметить, что во время возведения образовательных учреждений, включая школы и детские сады, было организовано около 20 выездных проверок группой специалистов комитета. В ходе этих мероприятий инспекторы оценивали выполненные работы, анализировали применяемые строительные материалы и проверяли их соответствие проектной документации. В проверках принимали участие эксперты подведомственного центра экспертиз, которые проводили инструментальные тестирования качества строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 2025 по 2027 год планируется завершение возведения 200 объектов образовательного назначения, включая детские сады и школы; некоторые из этих объектов строятся за счет инвесторов.