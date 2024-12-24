Владимир Ефимов: В ЮАО девелоперы построят семь новых школ и детских садов

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил о строительстве четырех объектов в Южном административном округе в рамках заключенных договоров с городом. По его словам, в районе Нагатино-Садовники будет построена школа на 675 мест, в Царицыне — образовательное учреждение на 900 учеников, а также детский сад с бассейном на 250 мест. Кроме того, он отметил, что в Чертанове Южном по условиям договора возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод.