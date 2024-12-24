properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 17:55

Published 24 декабря, 17:55

Modified 24 декабря, 17:55

Updated 24 декабря, 17:55

Владимир Ефимов: В ЮАО девелоперы построят семь новых школ и детских садов

Владимир Ефимов: В ЮАО девелоперы построят семь новых школ и детских садов

24 декабря 2024, 17:55
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы в рамках возведения жилых комплексов девелоперы занимаются строительством семи образовательных учреждений общей площадью приблизительно 64 тысячи квадратных метров.

Эту информацию сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.

По его словам, в районе Нагатино-Садовники возводятся два образовательных объекта общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В Царицыне появятся еще одна школа и детский сад, суммарная площадь которых составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном строится по одному детскому саду, площадь каждого из них будет составлять около четырех тысяч квадратных метров.

Ефимов также отметил, что девелоперы начали возводить детский сад в районе Нагатино-Садовники площадью приблизительно пять тысяч квадратных метров. В итоге новые объекты обеспечат почти три тысячи мест для школьников и дошкольников. Шесть учреждений будут переданы в городскую систему образования.

Новые образовательные объекты возводят рядом с новой жилой застройкой, что способствует формированию комфортной городской среды для жителей развивающихся районов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил о строительстве четырех объектов в Южном административном округе в рамках заключенных договоров с городом. По его словам, в районе Нагатино-Садовники будет построена школа на 675 мест, в Царицыне — образовательное учреждение на 900 учеников, а также детский сад с бассейном на 250 мест. Кроме того, он отметил, что в Чертанове Южном по условиям договора возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод.

Надзор за возведением социальных сооружений в Южном округе ведется Мосгосстройнадзором.

Стоит отметить, что во время возведения образовательных учреждений, включая школы и детские сады, было организовано около 20 выездных проверок группой специалистов комитета. В ходе этих мероприятий инспекторы оценивали выполненные работы, анализировали применяемые строительные материалы и проверяли их соответствие проектной документации. В проверках принимали участие эксперты подведомственного центра экспертиз, которые проводили инструментальные тестирования качества строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 2025 по 2027 год планируется завершение возведения 200 объектов образовательного назначения, включая детские сады и школы; некоторые из этих объектов строятся за счет инвесторов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика