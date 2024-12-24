Власти одного из муниципалитетов Прикамья стали фигурантами дела из-за собак

Жители города сообщили в ведомство о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Александровске. Животные стаями обитают в общественных местах, регулярно проявляя агрессию к прохожим. Так, в декабре текущего года стая бродячих собак набросилась на 10-летнюю девочку. Девочку спасли очевидцы. Ранее неоднократно фиксировались подобные нападения, в том числе на детей. Однако мер к разрешению проблемы не принимается.