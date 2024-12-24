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Posted 24 декабря, 09:17

Published 24 декабря, 09:17

Modified 24 декабря, 09:19

Updated 24 декабря, 09:19

В Пермском крае в отношении властей Александровска возбудят дело из-за собак

Власти одного из муниципалитетов Прикамья стали фигурантами дела из-за собак

24 декабря 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае в отношении властей Александровска возбудят дело из-за собак

Возбудить дело распорядился председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к отлову бродячих собак в Александровске. Об этом после обращения пермяков сообщает пресс-служба ведомства.

Жители города сообщили в ведомство о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Александровске. Животные стаями обитают в общественных местах, регулярно проявляя агрессию к прохожим. Так, в декабре текущего года стая бродячих собак набросилась на 10-летнюю девочку. Девочку спасли очевидцы. Ранее неоднократно фиксировались подобные нападения, в том числе на детей. Однако мер к разрешению проблемы не принимается.

В региональном следственном управлении по доводам комментариев начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

На днях Гайнский районный суд взыскал в пользу местных жителей 90 тыс. рублей компенсации морального вреда с администрации муниципального округа.

Известно, что в феврале 2024 года в поселке Гайны около ул. Коммунистическая стая бродячих собак накинулась на подростка, возвращавшегося домой из школы, две собаки укусили ребенка. После укусов собак у ребенка сформировался стойких страх перед животными.

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#Общество#Александровск
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