Власти одного из муниципалитетов Прикамья стали фигурантами дела из-за собак

Posted 24 декабря, 09:17
Published 24 декабря, 09:17
Modified 24 декабря, 09:19
Updated 24 декабря, 09:19
Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к отлову бродячих собак в Александровске. Об этом после обращения пермяков сообщает пресс-служба ведомства.
Жители города сообщили в ведомство о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Александровске. Животные стаями обитают в общественных местах, регулярно проявляя агрессию к прохожим. Так, в декабре текущего года стая бродячих собак набросилась на 10-летнюю девочку. Девочку спасли очевидцы. Ранее неоднократно фиксировались подобные нападения, в том числе на детей. Однако мер к разрешению проблемы не принимается.
В региональном следственном управлении по доводам комментариев начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
На днях Гайнский районный суд взыскал в пользу местных жителей 90 тыс. рублей компенсации морального вреда с администрации муниципального округа.
Известно, что в феврале 2024 года в поселке Гайны около ул. Коммунистическая стая бродячих собак накинулась на подростка, возвращавшегося домой из школы, две собаки укусили ребенка. После укусов собак у ребенка сформировался стойких страх перед животными.