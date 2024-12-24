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Posted 24 декабря, 13:22

Published 24 декабря, 13:22

Modified 24 декабря, 13:24

Updated 24 декабря, 13:24

Завтра в Нытве простятся с двум погибшими в ходе СВО земляками

Завтра в Нытве простятся с двум погибшими в ходе СВО земляками

24 декабря 2024, 13:22
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Крючков и Вячеслав Шардин погибли в зоне СВО

В зоне СВО погибли два жителя Нытвы — Николай Крючков и Вячеслав Шардин. Церемония прощания с земляками состоится завтра, 25 декабря, сообщает администрация Нытвенского городского округа в официальном паблике.

В 10:00, в городском Доме культуре, в последний путь земляки будут провожать Вячеслава Шардина.

Гвардии сержант Николай Крючков служил в Вооруженных Силах России с 2011 года в десантно-штурмовом подразделении морской пехоты. Прощание с ним начнется с 13:00 в городском Доме культуре.

Во время СВО погибли два жителя Нытвенского городского округа — Максим Крекнин и Сергей Старков. Сегодня, 24 декабря, состоялись церемонии прощания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

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#Военная операция на Украине#Сво
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