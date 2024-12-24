Женщина в Кунгурском округе зарезала своего сожителя

Posted 24 декабря, 15:43
Published 24 декабря, 15:43
Modified 24 декабря, 15:45
Updated 24 декабря, 15:45
Жительнице поселка Комсомольский Кунгурского округа предъявлено обвинение в убийстве. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователем 49-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Днем 9 декабря злоумышленница, находясь в своей квартире в поселке Комсомольский, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область груди своему 35-летнему сожителю. От полученный телесных повреждений мужчина скончался на месте.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми предъявил 40-летней местной жительнице обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 декабря женщина находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 41-летним мужем и во время конфликта схватила нож, а затем ударила потерпевшего в область груди.