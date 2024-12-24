properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 15:43

Published 24 декабря, 15:43

Modified 24 декабря, 15:45

Updated 24 декабря, 15:45

В Пермском крае женщине предъявлено обвинение в убийстве своего сожителя

Женщина в Кунгурском округе зарезала своего сожителя

24 декабря 2024, 15:43
Фото: 1MI.

В Пермском крае женщине предъявлено обвинение в убийстве своего сожителя

Сюжет
Кунгур
Женщина заключена под стражу.

Жительнице поселка Комсомольский Кунгурского округа предъявлено обвинение в убийстве. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователем 49-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Днем 9 декабря злоумышленница, находясь в своей квартире в поселке Комсомольский, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область груди своему 35-летнему сожителю. От полученный телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми предъявил 40-летней местной жительнице обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 декабря женщина находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 41-летним мужем и во время конфликта схватила нож, а затем ударила потерпевшего в область груди.

#Происшествия#Убийство#Кунгур
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика