Женщина в Кунгурском округе зарезала своего сожителя

Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми предъявил 40-летней местной жительнице обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 декабря женщина находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 41-летним мужем и во время конфликта схватила нож, а затем ударила потерпевшего в область груди.