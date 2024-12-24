Жертвами мошенников стали три жителя Чайковского

Так, 38-летнему жителю Чайковского в одном из мессенджеров позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что ведомством выявлены и приостановлены подозрительные переводы с его банковского счета, доступ к которому получили мошенники. В дальнейшем разговор продолжился уже с якобы сотрудниками Центробанка и Министерства финансов России. Они убедили гражданина, что деньги, хранящиеся на его банковском счете в опасности, более того существует вероятность, что, владея его личными данными, злоумышленники наверняка попытаются оформить кредит от его имени.