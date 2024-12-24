properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 14:38

Published 24 декабря, 14:38

Modified 24 декабря, 14:40

Updated 24 декабря, 14:40

Три жителя Чайковского отдали мошенникам почти 2 млн. рублей

Жертвами мошенников стали три жителя Чайковского

24 декабря 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.

Три жителя Чайковского отдали мошенникам почти 2 млн. рублей

Сюжет
Чайковский
Они лишились почти 2 миллионов рублей.

В полицию продолжают поступать заявления обманутых телефонными мошенниками граждан. Чаще всего аферисты представляются операторами связи, сотрудниками банков, госструктур, а также помощниками при инвестировании денежных средств, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Так, 38-летнему жителю Чайковского в одном из мессенджеров позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что ведомством выявлены и приостановлены подозрительные переводы с его банковского счета, доступ к которому получили мошенники. В дальнейшем разговор продолжился уже с якобы сотрудниками Центробанка и Министерства финансов России. Они убедили гражданина, что деньги, хранящиеся на его банковском счете в опасности, более того существует вероятность, что, владея его личными данными, злоумышленники наверняка попытаются оформить кредит от его имени.

Потерпевший, полагая, что ему хотят помочь защитить сбережения, выполнил все указания звонивших и перевел свои накопления на названные счета. В результате он лишился почти 1,3 млн. рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию.

Еще один 61-летний житель Чайковского по аналогичной схеме перевел на «безопасный счет» аферистам 195 тыс. рублей.

Другой чайковец решил вложить свои деньги в инвестиции. Увидев рекламу в интернете, он оставил на сайте заявку со своими данными. Через некоторое время, мужчине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила свою помощь. Выполняя ее указания, мужчина сделал переводы личных и кредитных денег на общую сумму, превышающую 400 тыс. рублей, а вывести обратно не смог, не говоря уже о процентах. Когда гражданин понял, что его обманывают, обратился в полицию.

В Перми пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые у него похитили телефонные мошенники.

Читайте также:
Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться со смертью мужчины в больнице в Чайковском«Ощетинились, вперед!» Дмитрий Губерниев отчитал мэрию ЧайковскогоДмитрий Губерниев пообещал пермским чиновникам «салют из всех орудий»
#Общество#Мошенники#Чайковский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика