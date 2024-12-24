Жертвами мошенников стали три жителя Чайковского

Posted 24 декабря, 14:38
Published 24 декабря, 14:38
Modified 24 декабря, 14:40
Updated 24 декабря, 14:40
В полицию продолжают поступать заявления обманутых телефонными мошенниками граждан. Чаще всего аферисты представляются операторами связи, сотрудниками банков, госструктур, а также помощниками при инвестировании денежных средств, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Так, 38-летнему жителю Чайковского в одном из мессенджеров позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что ведомством выявлены и приостановлены подозрительные переводы с его банковского счета, доступ к которому получили мошенники. В дальнейшем разговор продолжился уже с якобы сотрудниками Центробанка и Министерства финансов России. Они убедили гражданина, что деньги, хранящиеся на его банковском счете в опасности, более того существует вероятность, что, владея его личными данными, злоумышленники наверняка попытаются оформить кредит от его имени.
Потерпевший, полагая, что ему хотят помочь защитить сбережения, выполнил все указания звонивших и перевел свои накопления на названные счета. В результате он лишился почти 1,3 млн. рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию.
Еще один 61-летний житель Чайковского по аналогичной схеме перевел на «безопасный счет» аферистам 195 тыс. рублей.
Другой чайковец решил вложить свои деньги в инвестиции. Увидев рекламу в интернете, он оставил на сайте заявку со своими данными. Через некоторое время, мужчине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила свою помощь. Выполняя ее указания, мужчина сделал переводы личных и кредитных денег на общую сумму, превышающую 400 тыс. рублей, а вывести обратно не смог, не говоря уже о процентах. Когда гражданин понял, что его обманывают, обратился в полицию.
В Перми пенсионеру вернули 500 тыс. рублей, которые у него похитили телефонные мошенники.