Для застройки микрорайона ДКЖ в Перми изымут участок рядом с «Папанинскими банями»

Posted 25 декабря, 03:09
Published 25 декабря, 03:09
Modified 25 декабря, 03:11
Updated 25 декабря, 03:11
Участок по ул. Василия Каменского, 9 возле «Папанинских бань» изымут для застройки микрорайона ДКЖ. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства, на него обратил внимание «Новый компаньон».
«Принято решение об изъятии сооружения, дымовой трубы, площадь застройки 13 кв. м», — говорится в документе. Участок нужен для реализации программы комплексного развитие территорий (КРТ), которую начинают реализовывать возле ДКЖ.
Договор о КРТ в микрорайоне был заключен с компанией «Кортрос», срок реализации — 10 лет. Площадь территории для реновации — 25,29 га.