«Должно быть стыдно». Губерниев раскритиковал спортивный центр в Чайковском

Ведущий поделился «криком души» тренерского корпуса школы «Трамплин» Выборгского района Петербурга. «Приехали на сбор на федеральный комплекс „Снежинку“, а там „конь не валялся“. Не работает канатная дорога, лифт, не готовится трамплин К-120, деревянные конструкции на малом комплексе в аварийном состоянии, по ним ходить небезопасно. А дети тренируются 2010–2014 годов рождения. Буквально разваливается комплекс Пермского края», — сказал Губерниев.