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Posted 25 декабря, 02:23

Published 25 декабря, 02:23

Modified 25 декабря, 02:25

Updated 25 декабря, 02:25

Дмитрий Губерниев раскритиковал спортивный центр «Снежинка» в Чайковском

«Должно быть стыдно». Губерниев раскритиковал спортивный центр в Чайковском

25 декабря 2024, 02:23
Фото: телеграм-канал «Реальный губер».

Дмитрий Губерниев раскритиковал спортивный центр «Снежинка» в Чайковском

Сюжет
Чайковский
По словам ведущего, часть конструкций в аварийном состоянии

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал состояние Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Он высказался, когда комментировал третий Кубок Содружества по биатлону в эфире «Матч ТВ».

Ведущий поделился «криком души» тренерского корпуса школы «Трамплин» Выборгского района Петербурга. «Приехали на сбор на федеральный комплекс „Снежинку“, а там „конь не валялся“. Не работает канатная дорога, лифт, не готовится трамплин К-120, деревянные конструкции на малом комплексе в аварийном состоянии, по ним ходить небезопасно. А дети тренируются 2010–2014 годов рождения. Буквально разваливается комплекс Пермского края», — сказал Губерниев.

Ведущий уже направил, как он выразился «сигнал SOS» краевому и федеральному министрам спорта. И добавил, ректору Чайковской академии физкультуры и спорта, в чьем управлении находится лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» в Чайковском, «должно быть очень сильно стыдно».

Напомним, в минувшие выходные в Чайковском прошел Кубок Содружества по биатлону. Одним из гостей мероприятия был Дмитрий Губерниев, который жестко раскритиковал чиновников за неубранный снег.

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#Спорт#Дмитрий губерниев#Чайковский#Чиновники#Спортивный центр
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