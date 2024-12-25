«Должно быть стыдно». Губерниев раскритиковал спортивный центр в Чайковском

Posted 25 декабря, 02:23
Published 25 декабря, 02:23
Modified 25 декабря, 02:25
Updated 25 декабря, 02:25
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал состояние Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Он высказался, когда комментировал третий Кубок Содружества по биатлону в эфире «Матч ТВ».
Ведущий поделился «криком души» тренерского корпуса школы «Трамплин» Выборгского района Петербурга. «Приехали на сбор на федеральный комплекс „Снежинку“, а там „конь не валялся“. Не работает канатная дорога, лифт, не готовится трамплин К-120, деревянные конструкции на малом комплексе в аварийном состоянии, по ним ходить небезопасно. А дети тренируются 2010–2014 годов рождения. Буквально разваливается комплекс Пермского края», — сказал Губерниев.
Ведущий уже направил, как он выразился «сигнал SOS» краевому и федеральному министрам спорта. И добавил, ректору Чайковской академии физкультуры и спорта, в чьем управлении находится лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» в Чайковском, «должно быть очень сильно стыдно».
Напомним, в минувшие выходные в Чайковском прошел Кубок Содружества по биатлону. Одним из гостей мероприятия был Дмитрий Губерниев, который жестко раскритиковал чиновников за неубранный снег.