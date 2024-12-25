Доставщику Яндекса за поджог банкомата в Перми попросили домашний врест

Примерно в 20:20 полицейский патруль увидел пожар на ул. Мира, 6а, в помещении для банкомата. Сотрудники ППС почти сразу задержали выбежавшего оттуда молодого человека. Видео с моментом поджога почти сразу оказалось в СМИ. Известно, что с места ЧП скорая увезла человека старше 40 лет с ожогами, в тот же день его отпустили на амбулаторное лечение.