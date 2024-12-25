Доставщику Яндекса за поджог банкомата в Перми попросили домашний врест

Posted 25 декабря, 10:59
Published 25 декабря, 10:59
Modified 25 декабря, 11:02
Updated 25 декабря, 11:02
В отличие от обвиняемой в поджоге банкомата на ул. Ленина Ирины Копытовой, следствие запросило для 18-летнего Андрея Купцова домашний арест. И если 50-летней женщине обвинение уже предъявлено, то молодому человеку пока еще нет.
В результате, судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство полицейского следствия. Молодой человек пробудет под домашним арестом до 24 февраля, рассказали корреспонденту Properm.ru в суде.
Известно, что юноша учится на первом курсе строительного факультета политехнического университета. В свободное время подрабатывает в доставке Яндекса. По информации журналиста Properm.ru от собеседников в полиции, перед тем, как дать Купцову задание поджечь банкомат, мошенники выманили у него порядка 90 тыс. рублей.
Примерно в 20:20 полицейский патруль увидел пожар на ул. Мира, 6а, в помещении для банкомата. Сотрудники ППС почти сразу задержали выбежавшего оттуда молодого человека. Видео с моментом поджога почти сразу оказалось в СМИ. Известно, что с места ЧП скорая увезла человека старше 40 лет с ожогами, в тот же день его отпустили на амбулаторное лечение.
Сегодня же судья Кожевникова удовлетворила ходатайство полицейского следствия, просившего об аресте пермячки Ирины Копытовой в СИЗО до 24 февраля. Из материалов ходатайства известно, что банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более миллиона рублей.
После поджогов двух банкоматов вечером 23 декабря полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Двух подозреваемых в поджоге до обращения в суд поместили в ИВС. Сегодня силовики провели обыски по их месту жительства. По словам задержанных, на поджог банкоматов их отправили неизвестные в мессенджерах.