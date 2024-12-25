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Posted 25 декабря, 07:30

Published 25 декабря, 07:30

Modified 25 декабря, 07:34

Updated 25 декабря, 07:34

В Пермском театре оперы и балета закончилась лицензия на две постановки

Две постановки Пермского театра оперы и балета лишились лицензии

25 декабря 2024, 07:30
Фото: Никита Чунтомов. пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

В Пермском театре оперы и балета закончилась лицензия на две постановки

Сюжет
Театр оперы и балета
В конце января их покажут на сцене театра в последний раз.

В Пермском театре оперы и балета объявили о завершающих показах двух балетов. Причиной окончания показа стало окончание лицензии на постановки, сообщает пресс-служба культурного учреждения. 30 и 31 января следующего года на сцене оперного в последний раз покажут балет Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта.

«Свадебка» — это переплетение музыки и танца в единое целое. Постановка вдохновлена народными традициями. The Second Detail — динамичное представление, в котором танцовщики выступают под электронный бит. Создатели балета предлагают по современному взглянуть на знакомые формы.

В начале ноября в Пермском оперном в последний раз показали три спектакля: у них тоже закончилась лицензия.

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Оперный театр#Балет
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