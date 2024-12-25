Две постановки Пермского театра оперы и балета лишились лицензии

В Пермском театре оперы и балета объявили о завершающих показах двух балетов. Причиной окончания показа стало окончание лицензии на постановки, сообщает пресс-служба культурного учреждения. 30 и 31 января следующего года на сцене оперного в последний раз покажут балет Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта.