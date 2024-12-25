Две постановки Пермского театра оперы и балета лишились лицензии

Posted 25 декабря, 07:30
Published 25 декабря, 07:30
Modified 25 декабря, 07:34
Updated 25 декабря, 07:34
В Пермском театре оперы и балета объявили о завершающих показах двух балетов. Причиной окончания показа стало окончание лицензии на постановки, сообщает пресс-служба культурного учреждения. 30 и 31 января следующего года на сцене оперного в последний раз покажут балет Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта.
«Свадебка» — это переплетение музыки и танца в единое целое. Постановка вдохновлена народными традициями. The Second Detail — динамичное представление, в котором танцовщики выступают под электронный бит. Создатели балета предлагают по современному взглянуть на знакомые формы.
В начале ноября в Пермском оперном в последний раз показали три спектакля: у них тоже закончилась лицензия.