Минстрой Прикамья проведет торги на право КРТ в микрорайоне Комсомольский

Власти планируют провести реновацию участка площадью 22,16 га, расположенного в границах ул. Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. В пределах территории находятся 42 многоквартирных аварийных дома, еще 14 домов соответствующих критериям (их площадь свыше 41,9 тыс. кв. м) и объекты нежилого назначения. На данном участке проживает более 1 тыс. пермяков. Собственники домов, не признанных аварийными, приняли решение о включении их домов в границы КРТ.