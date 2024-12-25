Минстрой Прикамья проведет торги на право КРТ в микрорайоне Комсомольский

Posted 25 декабря, 10:34
Published 25 декабря, 10:34
Modified 25 декабря, 10:39
Updated 25 декабря, 10:39
В Перми в микрорайоне Комсомольский установили зону комплексного развития территории (КРТ). Приказ об этом опубликовало министерство строительства Пермского края.
Власти планируют провести реновацию участка площадью 22,16 га, расположенного в границах ул. Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. В пределах территории находятся 42 многоквартирных аварийных дома, еще 14 домов соответствующих критериям (их площадь свыше 41,9 тыс. кв. м) и объекты нежилого назначения. На данном участке проживает более 1 тыс. пермяков. Собственники домов, не признанных аварийными, приняли решение о включении их домов в границы КРТ.
Как сообщает пресс-служба Минстроя Прикамья, будущий застройщик должен обеспечить новую жилую застройку объектами социальной инфраструктуры по договору о КРТ. Инвестор обустроит помещения для детской школы искусств, а также сформирует и передаст в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 300 мест. Кроме того, победитель торгов должен заняться капитальным ремонтом прилегающих улиц, строительством и переустройством инженерных сетей.
Проект будет реализован в течение 15 лет со дня заключения соглашения о КРТ. Торги на определение инвестора чиновники проведут уже в 2025 году.