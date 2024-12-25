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Posted 25 декабря, 10:34

Published 25 декабря, 10:34

Modified 25 декабря, 10:39

Updated 25 декабря, 10:39

В Перми установили зону КРТ в микрорайоне Комсомольский

Минстрой Прикамья проведет торги на право КРТ в микрорайоне Комсомольский

25 декабря 2024, 10:34
Фото: Google Maps.

В Перми установили зону КРТ в микрорайоне Комсомольский

Процедура планируется в 2025 году.

В Перми в микрорайоне Комсомольский установили зону комплексного развития территории (КРТ). Приказ об этом опубликовало министерство строительства Пермского края.

Власти планируют провести реновацию участка площадью 22,16 га, расположенного в границах ул. Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. В пределах территории находятся 42 многоквартирных аварийных дома, еще 14 домов соответствующих критериям (их площадь свыше 41,9 тыс. кв. м) и объекты нежилого назначения. На данном участке проживает более 1 тыс. пермяков. Собственники домов, не признанных аварийными, приняли решение о включении их домов в границы КРТ.

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Как сообщает пресс-служба Минстроя Прикамья, будущий застройщик должен обеспечить новую жилую застройку объектами социальной инфраструктуры по договору о КРТ. Инвестор обустроит помещения для детской школы искусств, а также сформирует и передаст в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 300 мест. Кроме того, победитель торгов должен заняться капитальным ремонтом прилегающих улиц, строительством и переустройством инженерных сетей.

Проект будет реализован в течение 15 лет со дня заключения соглашения о КРТ. Торги на определение инвестора чиновники проведут уже в 2025 году.

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