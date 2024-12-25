На новогодние выходные парковки в Перми сделают бесплатными

В субботу, 28 декабря, парковки работают в обычном режиме, как по будням. В период с 29 по 31 декабря текущего года парковки в границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 работают бесплатно. А парковки в зонах 202 и 302 работают круглосуточно, в обычном режиме — тариф составляет 20 рублей в час. С 1 по 8 января включительно все парковочные пространства в столице Прикамья будут бесплатными.