На новогодние выходные парковки в Перми сделают бесплатными

Posted 25 декабря, 10:58
Published 25 декабря, 10:58
Modified 25 декабря, 11:01
Updated 25 декабря, 11:01
Парковки Перми будут бесплатными в период новогодних праздников, с 1 по 8 января 2025 года. Такая информация появилась на сайте парковочного пространства города, созданного Пермской дирекцией дорожного движения.
В субботу, 28 декабря, парковки работают в обычном режиме, как по будням. В период с 29 по 31 декабря текущего года парковки в границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 работают бесплатно. А парковки в зонах 202 и 302 работают круглосуточно, в обычном режиме — тариф составляет 20 рублей в час. С 1 по 8 января включительно все парковочные пространства в столице Прикамья будут бесплатными.