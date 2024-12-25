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Posted 25 декабря, 10:58

Published 25 декабря, 10:58

Modified 25 декабря, 11:01

Updated 25 декабря, 11:01

Парковки в Перми будут бесплатными с 1 по 8 января 2025 года

На новогодние выходные парковки в Перми сделают бесплатными

25 декабря 2024, 10:58
Фото: properm.ru.

Парковки в Перми будут бесплатными с 1 по 8 января 2025 года

Сюжет
Зона П
Власти опубликовали режим работы парковочных пространств в праздники.

Парковки Перми будут бесплатными в период новогодних праздников, с 1 по 8 января 2025 года. Такая информация появилась на сайте парковочного пространства города, созданного Пермской дирекцией дорожного движения.

В субботу, 28 декабря, парковки работают в обычном режиме, как по будням. В период с 29 по 31 декабря текущего года парковки в границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 работают бесплатно. А парковки в зонах 202 и 302 работают круглосуточно, в обычном режиме — тариф составляет 20 рублей в час. С 1 по 8 января включительно все парковочные пространства в столице Прикамья будут бесплатными.

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