Пенсии в 2025 году: все об индексации и доплатах

Posted 25 декабря, 07:16
Published 25 декабря, 07:16
Modified 25 декабря, 07:36
Updated 25 декабря, 07:36
Новые правила, в соответствии с которыми будут начисляться пенсии россиянам, начнут действовать с января 2025 года. Так, в России пенсионеры, которые работают, впервые начиная с 2015 года смогут получить надбавку, а граждане, которым исполнилось 80 лет, и пенсионеры-инвалиды доплату будут получать автоматически.
С января 2025 года также меняется порядок начисления и оформления такой российской федеральной выплаты, как страховая пенсия в связи с потерей кормильца.
С 2025 году граждане пенсионного возраста, нуждающиеся в уходе, получат возможность оформить компенсации в формате денежных выплат непосредственно на их собственные счета. Напомним, что до этого средства перечислялись тем, кто за ними ухаживал.
Как оформить такую надбавку к пенсии?
До недавнего времени для этого приходилось направлять специальные заявления через Соцфонд или на портале Госуслуг, но с января 2025 года этого требоваться не будет. Доплата будет начисляться в автоматическом режиме и проактивно. Иными словами, инвалидам, пенсионерам и тем, кто представляет их интересы, больше не нужно будет вносить сведения дополнительного характера. Соцфонд в случае принятия положительного решения направит получателям соответствующие уведомления.
Кто сможет получить доплату к пенсии в 2025 году:
Смогут ли получить доплату граждане, которым первую группу присвоили еще в детстве?
Нет, однако для них предусмотрены отдельные выплаты. Эти средства будут получать ежемесячно родители или опекуны таких граждан.
Если речь идет о доплате к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей, то ее пенсионер будет получать автоматически. Ему не придется даже подавать заявление, поскольку сотрудники Соцфонда сами будут сверяться с нужными им данными и изучать информацию, к примеру, проверять наличие инвалидности, данные о возрасте.
На перерасчет отводится конкретный срок — это пять дней (рабочих) с той даты, в которую пенсионеру исполнилось 80 лет, или в которую он официально получил статус инвалида первой группы. В случае, если россиянин получает пенсию и по старости, и по инвалидности, то есть, две сразу, доплата полагается исключительно к одной из них.
Пример: пенсионерка в марте 2025 года будет отмечать свое 80-летие. В Соцфонде положенная ей ежемесячная выплата будет пересчитана в автоматическом режиме — к привычной сумме прибавится 1,2 тысячи рублей, и в апреле 2025 год пенсионерка получит пенсию уже с учетом этой надбавки. Женщину уведомят об этом через личный кабинет на Госуслугах, поскольку она там зарегистрирована.
Начиная с января 2025 года перечень граждан, имеющих право на получение пенсии по потере кормильца, расширится. Так, соответствующим правом будут наделены:
Граждане из перечисленных категорий могут рассчитывать на пенсию только при определенных условиях. В их числе — наличие детей младше 18 лет или детей младше 23 лет, если они учатся очно. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, пенсию назначают без учета ограничений возрастного характера. Кроме того, назначение такой выплаты не зависит от трудоспособности и от заявителей, равно как и от занятости.
Есть и исключение. Так, пенсию по потере кормильца в 2025 году не будут назначать в случае, если заявителю уже начисляются выплаты по ряду других законов.
Для получения пенсии необходимо подать заявление — сделать это можно через Соцфонд или на портале Госуслуг. В случае, если заявление направляется в течение года после того, как гражданин погиб или умер, началом начисления выплаты будет дата его ухода из жизни. Если же заявление подается позднее, то пенсия будет назначена за год, предшествовавший обращению.
Пример: муж женщины, военнослужащий, ушел из жизни в ноябре 2024 года в результате заболевания, которое он получил во время службы по контракту. Вдова, у которой остался сын, студент-очник, обратилась с заявлением о получении выплаты в связи с потерей кормильца в марте 2025 года. Ей назначили выплату с ноября предыдущего года, поскольку заявление она направила в течение года. Выплаты будут начисляться женщине до тех пор, пока ребенок-студент не закончит учиться, или до его 23-летия.
Размер страховых пенсий в 2025 году вырастет на 7,3%, что произойдет уже 1 января. Стоит отметить, что касаться это будет тех пенсионеров, которые не работают, то есть, тех, пенсии которых ежегодно индексируются, и пенсионеров, которые работают. Для последних повышение пенсии произойдет впервые за десять лет.
Размер индексации обусловлен уровнем российской инфляции согласно прогнозам. То есть, пенсии повысят с учетом роста цен, который был зафиксирован по итогам 2024 года. Изначально повышать пенсии в России собирались в несколько этапов. Так, с февраля планировалась индексация на 4,5%, с апреля — на 2,2%. То есть, в сумме выходило бы 6,8%. Но в итоге было принято другое решение.
Пример: пенсионер не работает, его пенсия составляет 23,4 тысячи рублей. После январской индексации в 2025 году пенсия вырастет на 1,7 тысяч рублей — до 25,1 тысячи. Его соседка, пенсионерка, получает каждый месяц по 17,3 тысячи рублей. С января 2025 года ее пенсия увеличится до 18,5 тысячи рублей, то есть, на 1,2 тысячи рублей.
На 2025 год запланирована и индексация социальных пенсий. Это произойдет в апреле, и повышение составит 14,75%.