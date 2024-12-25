Пермский край занял 13-ю строчку в рейтинге научно-технологического развития регионов

Национальный рейтинг составлялся на основе 43 показателей, которые были собраны в три блока. Они отражают не только потенциал, но и результативность исследований и разработок в регионе. В министерстве отметили, что в рейтинге сохранена направленность на мотивацию органов власти всех уровней в регионах на принятие мер по улучшению научно-технического потенциала, повышению результативности его использования и обеспечению доступности для общества и бизнеса.