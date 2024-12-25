Пермский край занял 13-ю строчку в рейтинге научно-технологического развития регионов

Posted 25 декабря, 11:09
Published 25 декабря, 11:09
Modified 25 декабря, 11:09
Updated 25 декабря, 11:09
Национальный рейтинг составлялся на основе 43 показателей, которые были собраны в три блока. Они отражают не только потенциал, но и результативность исследований и разработок в регионе. В министерстве отметили, что в рейтинге сохранена направленность на мотивацию органов власти всех уровней в регионах на принятие мер по улучшению научно-технического потенциала, повышению результативности его использования и обеспечению доступности для общества и бизнеса.
В рейтинге имеются дополнительные показатели, которые учитывают реализацию Стратегии научно-технического развития страны, государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», национального проекта «Наука и университеты», а также показатели, утвержденные для реализации Десятилетия науки и технологий.
Ранее Пермский край стал частью пилотного проекта Министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной государственной программы НТР. В проекте принимают участие 20 субъектов РФ. Результаты работы региона были показаны на форуме «Технопром-2024», который прошел в Новосибирске. Также в сентябре была утверждена комплексная программа «Научно-технологическое развитие Пермского края», созданная для решения задач технологического суверенитета, развития кадрового потенциала и обеспечения баланса кадровых ресурсов для высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики региона.
Для обеспечения кадрами важных отраслей экономики в систему мероприятий региональной программы НТР вошли профориентационные мероприятия, а также мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры образовательных учреждений, региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных проектах на федеральном и краевом уровне.
В инструменты программы научно-технического развития Прикамья будет включен межвузовский кампус «Будущее Пармы», который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты».