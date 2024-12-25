Пермяка задержали при попытке взорвать машину конструктора из Москвы

По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неизвестные в мессенджерах и соцсетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за вознаграждение не менее 1 млн рублей. Завербованные заложили взрывчатку под автомобиль топ-менеджера, в этот момент их задержали. Трое из них оказались несовершеннолетними.