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Posted 25 декабря, 08:12

Published 25 декабря, 08:12

Modified 25 декабря, 08:14

Updated 25 декабря, 08:14

Пермяка задержали при попытке взорвать машину конструктора из Москвы

Пермяка задержали при попытке взорвать машину конструктора из Москвы

25 декабря 2024, 08:12
Фото: 1MI.
Всего обвинение предъявлено семерым завербованным.

Житель Пермского края подозревается в покушении на убийство и террористический акт. По версии следствия, он и еще шесть человек должны были убить одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения в Московской области, сообщает СКР.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неизвестные в мессенджерах и соцсетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за вознаграждение не менее 1 млн рублей. Завербованные заложили взрывчатку под автомобиль топ-менеджера, в этот момент их задержали. Трое из них оказались несовершеннолетними.

Задержанным предъявлены обвинения, у них проведены обыски, назначен ряд экспертиз.

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#Пермь#Терроризм#Теракт#Московская область#Конструкторское бюро
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