Пермяка задержали при попытке взорвать машину конструктора из Москвы

Posted 25 декабря, 08:12
Published 25 декабря, 08:12
Modified 25 декабря, 08:14
Updated 25 декабря, 08:14
Житель Пермского края подозревается в покушении на убийство и террористический акт. По версии следствия, он и еще шесть человек должны были убить одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения в Московской области, сообщает СКР.
По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неизвестные в мессенджерах и соцсетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за вознаграждение не менее 1 млн рублей. Завербованные заложили взрывчатку под автомобиль топ-менеджера, в этот момент их задержали. Трое из них оказались несовершеннолетними.
Задержанным предъявлены обвинения, у них проведены обыски, назначен ряд экспертиз.