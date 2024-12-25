Пермякам рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Posted 25 декабря, 05:33
Published 25 декабря, 05:33
Modified 25 декабря, 05:36
Updated 25 декабря, 05:36
Аналитики рассказали пермякам, когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь. Как правило, в канун праздничной полуночи и после нее наблюдается повышенный спрос и нехватка водителей, что влияет на цену поездки.
По информации сервиса Яндекс.Go, съездить за последними покупками и поздравить родных лучше до 20:00 31 декабря. В промежутке с 20:00 до 22:00 спрос и цены на услугу такси растут. После 22:00 спрос падает, однако ближе к 00:00 водители уходят с линии, чтобы встретить Новый год, поэтому автомобилей не хватает. Уже 1 января, до 02:30, водителей на линии намного меньше, чем в обычные ночи. Лучше всего вызывать такси после первых праздничных гуляний — с 02:30 до 04:30, тогда и спрос падает, и стоимость поездок уменьшается.
Утром 1 января лучше заказывать такси с 08:00 до 11:00 — в это время больше водителей возвращается на линию. С 11:00 многие пермяки поедут поздравлять родных и друзей, поэтому желающим сэкономить лучше повременить с поездками и воспользоваться услугами такси после 15:00.