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Posted 25 декабря, 05:33

Published 25 декабря, 05:33

Modified 25 декабря, 05:36

Updated 25 декабря, 05:36

Аналитики рассказали, когда выгоднее заказывать такси в Новый год

Пермякам рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

25 декабря 2024, 05:33
Фото: ideogram.ai.

Аналитики рассказали, когда выгоднее заказывать такси в Новый год

Сюжет
Хэппи нью еар
Спрос на поездки и количество водителей на линии периодически меняются, стоимость услуги тоже.

Аналитики рассказали пермякам, когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь. Как правило, в канун праздничной полуночи и после нее наблюдается повышенный спрос и нехватка водителей, что влияет на цену поездки.

По информации сервиса Яндекс.Go, съездить за последними покупками и поздравить родных лучше до 20:00 31 декабря. В промежутке с 20:00 до 22:00 спрос и цены на услугу такси растут. После 22:00 спрос падает, однако ближе к 00:00 водители уходят с линии, чтобы встретить Новый год, поэтому автомобилей не хватает. Уже 1 января, до 02:30, водителей на линии намного меньше, чем в обычные ночи. Лучше всего вызывать такси после первых праздничных гуляний — с 02:30 до 04:30, тогда и спрос падает, и стоимость поездок уменьшается.

Фото: пресс-служба Яндекса

Утром 1 января лучше заказывать такси с 08:00 до 11:00 — в это время больше водителей возвращается на линию. С 11:00 многие пермяки поедут поздравлять родных и друзей, поэтому желающим сэкономить лучше повременить с поездками и воспользоваться услугами такси после 15:00.

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#Общество#Пермь#Такси#Хэппи нью еар#Новый год#Транспорт
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