Пермякам рассказали, куда звонить в праздники при проблемах в ЖКХ

Posted 25 декабря, 10:33
Published 25 декабря, 10:33
Modified 25 декабря, 10:35
Updated 25 декабря, 10:35
В ресурсоснабжающих организациях Перми с 29 декабря по 9 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии, сообщает администрации Перми.
В АО «Пермский региональный оператор ТКО» в новогодние каникулы ежедневно с 8:00 до 17:00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Информация о наличии твёрдых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.
По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию, если там не могут решить проблему, можно обратиться в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98.
Телефоны оперативно-диспетчерских (аварийных) служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:
Ранее стало известно, что график работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в новогодние праздники.