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Posted 25 декабря, 10:33

Published 25 декабря, 10:33

Modified 25 декабря, 10:35

Updated 25 декабря, 10:35

В Перми в новогодние праздники будут работать дежурные телефоны по вопросам ЖКХ

Пермякам рассказали, куда звонить в праздники при проблемах в ЖКХ

25 декабря 2024, 10:33
Фото: 1MI.

В Перми в новогодние праздники будут работать дежурные телефоны по вопросам ЖКХ

Сюжет
Коммунальный рай
Дежурные телефоны будут работать в ресурсоснабжающих организациях Перми с 29 декабря по 9 января.

В ресурсоснабжающих организациях Перми с 29 декабря по 9 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии, сообщает администрации Перми.

В АО «Пермский региональный оператор ТКО» в новогодние каникулы ежедневно с 8:00 до 17:00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55. Информация о наличии твёрдых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.

По вопросам работы системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию, если там не могут решить проблему, можно обратиться в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98.

Телефоны оперативно-диспетчерских (аварийных) служб ресурсоснабжающих организаций в Перми:

  • Контакт-центр компании «Россети Урал» — 8-800-220-02-20;
  • «Новогор-Прикамье» — 210-06-80, 210-07-00;
  • «Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14;
  • Единая диспетчерская служба — 112, 246-04-00.

Ранее стало известно, что график работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в новогодние праздники.

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