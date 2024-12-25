Пермякам рассказали, куда звонить в праздники при проблемах в ЖКХ

В ресурсоснабжающих организациях Перми с 29 декабря по 9 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии, сообщает администрации Перми.