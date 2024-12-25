Пешеход в темноте переходил дорогу «Пермь — Березники» и был сбит насмерть

По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте, к его одежде не были прикреплены световозвращающие элементы. В результате ДТП пострадавший скончался на месте аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края, по факту дорожной аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Инспекторы просят пешеходов переходить дорогу только в установленных местах и носить световозвращатели, чтобы быть видимыми для водителей.