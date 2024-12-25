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Posted 25 декабря, 05:59

Published 25 декабря, 05:59

Modified 25 декабря, 06:02

Updated 25 декабря, 06:02

На дороге «Пермь — Березники» иномарка насмерть сбила пешехода

Пешеход в темноте переходил дорогу «Пермь — Березники» и был сбит насмерть

25 декабря 2024, 05:59
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края.

На дороге «Пермь — Березники» иномарка насмерть сбила пешехода

Сюжет
Дтп
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Смертельное ДТП произошло вчера, 24 декабря, около 18:40 в Березниковском округе. По трассе «Пермь — Березники» со стороны Перми ехал автомобиль Hyundai, за рулем находился 47-летний водитель. На 147 километре водитель иномарки сбил 43-летнего пешехода.

По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте, к его одежде не были прикреплены световозвращающие элементы. В результате ДТП пострадавший скончался на месте аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края, по факту дорожной аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Инспекторы просят пешеходов переходить дорогу только в установленных местах и носить световозвращатели, чтобы быть видимыми для водителей.

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