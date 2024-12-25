Поджечь банкомат в центре Перми неизвестные убедили профессиональную сиделку

Posted 25 декабря, 09:31
Published 25 декабря, 09:31
Modified 25 декабря, 11:15
Updated 25 декабря, 11:15
Судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство полицейского следствия, просившего об аресте пермячки Ирины Копытовой в СИЗО до 24 февраля. Из материалов ходатайства известно, что банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более миллиона рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
На данный момент известно, что пермячке 50 лет, она работает сиделкой в геронтологическом центре в Курье. Женщину поздно вечером после поджога банкомата «Сбербанка» на Ленина, 75 задержали очевидцы и передали сотрудникам полиции.
Адвокат просил назначить Ирине Копытовой более мягкую меру пресечения. Накануне в официальном сообщении главка МВД говорилось, что перед поджогом мошенники «развели» женщину на крупную сумму денег. Ранее они получили доступ к ее персональным данным на портале Госуслуг и путем переписки вымогали у нее денежные средства. Известно, что сегодня у нее прошел обыск по месту жительства. Женщине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
23 декабря вечером в Перми в Индустриальном и Ленинском районах были совершены поджоги банкоматов «Сбербанка», работающих круглосуточно. Сначала после поджога на ул. Мира, 6а полицейский патруль задержал 18-летнего Андрея Купцова. Примерно через сорок минут после стало известно о поджоге банкомата на ул. Ленина, 45.