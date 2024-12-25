Поджечь банкомат в центре Перми неизвестные убедили профессиональную сиделку

Адвокат просил назначить Ирине Копытовой более мягкую меру пресечения. Накануне в официальном сообщении главка МВД говорилось, что перед поджогом мошенники «развели» женщину на крупную сумму денег. Ранее они получили доступ к ее персональным данным на портале Госуслуг и путем переписки вымогали у нее денежные средства. Известно, что сегодня у нее прошел обыск по месту жительства. Женщине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).