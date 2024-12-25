После публикации Properm.ru подрядчик убрал снежный завал в деревне Шатунова

Вчера в редакцию Properm.ru обратилась жительница Шатунова. «Очень плохо чистят дорогу — въезд в деревню. Мы мучаемся уже какой год с этим подрядчиком. В этом году снова он. Дорогу переметает постоянно, мы по три дня вынуждены сидеть в деревне, пока не приедет техника другого подрядчика и не прочистит в самой деревне», — написала женщина. По словам местной жительницы, администрация муниципалитета в курсе проблемы, но не предпринимает никаких мер для ее решения.