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Posted 25 декабря, 08:04

Published 25 декабря, 08:04

Modified 25 декабря, 08:08

Updated 25 декабря, 08:08

После публикации в СМИ подрядчик очистил от снега въезд в деревню в Прикамье

После публикации Properm.ru подрядчик убрал снежный завал в деревне Шатунова

25 декабря 2024, 08:04
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края.

После публикации в СМИ подрядчик очистил от снега въезд в деревню в Прикамье

Сюжет
Коммунальный рай
Местные жители жаловались, что по три дня не могут выехать из населенного пункта.

Прокуратура Октябрьского района после жалоб жителей деревни Шатунова на ненадлежащую уборку снега с дороги провела проверку. Сотрудники ведомства выехали в населенный пункт после публикации обращения местной жительницы в Telegram-канале Properm.ru вечером 24 декабря. По состоянию на сегодня, 25 декабря, подрядчик очистил дорогу в деревню.

Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

Во время проверки прокуратура оценит исполнение администрацией Октябрьского городского округа законодательства по содержанию улично-дорожной сети в зимнее время. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вчера в редакцию Properm.ru обратилась жительница Шатунова. «Очень плохо чистят дорогу — въезд в деревню. Мы мучаемся уже какой год с этим подрядчиком. В этом году снова он. Дорогу переметает постоянно, мы по три дня вынуждены сидеть в деревне, пока не приедет техника другого подрядчика и не прочистит в самой деревне», — написала женщина. По словам местной жительницы, администрация муниципалитета в курсе проблемы, но не предпринимает никаких мер для ее решения.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Дороги#Слуги народа#Прокуратура#Зима#Октябрьский
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