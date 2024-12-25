Пострадавшему в жестком ДТП в Горнозаводском районе ампутировали ногу

Posted 25 декабря, 04:51
Published 25 декабря, 04:51
Modified 25 декабря, 04:55
Updated 25 декабря, 04:55
В Горнозаводском районе работник АО «Федеральный научно-производственный центр „ПО Старт“ им. М. В. Проценко» лишился ноги после ДТП. Авария произошла неделю назад, 18 декабря, на трассе «Горнозаводск — граница Свердловской области». Водитель автомобиля Sitrak не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками «КамАЗ» и «Газ». В региональной Госавтоинспекции ранее рассказывали, что ДТП произошло около 16:50, грузовик занесло на спуске и вынесло на «встречку».
От работодателя поступило извещение о несчастном случае в Государственную инспекцию труда в Пермском крае. В нем сказано, что 35-летний водитель автомобиля «КамАЗ» получил множественные травмы тяжелой степени. После попадания в больницу врачам пришлось ампутировать мужчине ногу.
Как сообщил замруководителя краевой трудовой инспекции Павел Бахтагареев, комиссия по расследованию несчастного случая провела осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя. Также запущен процесс правового анализа документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Если комиссия выявит нарушения требований трудового законодательства, то примет меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
В пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае уточняют, что второй участник ДТП — водитель автомобиля Sitrak — погиб. Ведомство выясняет, исполнял ли он свои рабочие обязанности в момент смертельной аварии, а также был ли сотрудником организации-владельца грузовика — псковского ООО «Виктория-В».