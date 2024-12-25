Пострадавшему в жестком ДТП в Горнозаводском районе ампутировали ногу

В Горнозаводском районе работник АО «Федеральный научно-производственный центр „ПО Старт“ им. М. В. Проценко» лишился ноги после ДТП. Авария произошла неделю назад, 18 декабря, на трассе «Горнозаводск — граница Свердловской области». Водитель автомобиля Sitrak не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками «КамАЗ» и «Газ». В региональной Госавтоинспекции ранее рассказывали, что ДТП произошло около 16:50, грузовик занесло на спуске и вынесло на «встречку».