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Posted 25 декабря, 04:51

Published 25 декабря, 04:51

Modified 25 декабря, 04:55

Updated 25 декабря, 04:55

Одному из пострадавших в ДТП в Горнозаводском районе отрезали ногу

Пострадавшему в жестком ДТП в Горнозаводском районе ампутировали ногу

25 декабря 2024, 04:51
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь».

Одному из пострадавших в ДТП в Горнозаводском районе отрезали ногу

Виновник аварии погиб, также пострадало два человека.

В Горнозаводском районе работник АО «Федеральный научно-производственный центр „ПО Старт“ им. М. В. Проценко» лишился ноги после ДТП. Авария произошла неделю назад, 18 декабря, на трассе «Горнозаводск — граница Свердловской области». Водитель автомобиля Sitrak не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками «КамАЗ» и «Газ». В региональной Госавтоинспекции ранее рассказывали, что ДТП произошло около 16:50, грузовик занесло на спуске и вынесло на «встречку».

От работодателя поступило извещение о несчастном случае в Государственную инспекцию труда в Пермском крае. В нем сказано, что 35-летний водитель автомобиля «КамАЗ» получил множественные травмы тяжелой степени. После попадания в больницу врачам пришлось ампутировать мужчине ногу.

Как сообщил замруководителя краевой трудовой инспекции Павел Бахтагареев, комиссия по расследованию несчастного случая провела осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя. Также запущен процесс правового анализа документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Если комиссия выявит нарушения требований трудового законодательства, то примет меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

В пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае уточняют, что второй участник ДТП — водитель автомобиля Sitrak — погиб. Ведомство выясняет, исполнял ли он свои рабочие обязанности в момент смертельной аварии, а также был ли сотрудником организации-владельца грузовика — псковского ООО «Виктория-В».

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#Происшествия#Пермь#Несчастный случай#Проверка#Трудовое законодательство#Смертельное дтп
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