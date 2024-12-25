Следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемой в поджоге банкоматов Сбербанка

Posted 25 декабря, 06:50
Published 25 декабря, 06:50
Modified 25 декабря, 06:53
Updated 25 декабря, 06:53
Сегодня утром Свердловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении обысков по месту жительства двоих пермяков, подозреваемых в поджоге банкоматов, стало известно журналисту Properm.ru.
Сейчас судья рассматривает ходатайство об аресте Ирины Копытовой, которую задержали очевидцы у отделения «Сбербанка» на ул. Ленина. 75. Следствие просит ее арестовать до 28 февраля 2025 года.
Позднее будет рассмотрено аналогичное ходатайство об аресте 18-летнего Андрея Купцова. Его задержали патрульные у банкомата на ул. Мира, 6а.
Вчера по фактам поджога банкоматов было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).