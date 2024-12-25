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Posted 25 декабря, 06:50

Published 25 декабря, 06:50

Modified 25 декабря, 06:53

Updated 25 декабря, 06:53

Следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемой в поджоге банкоматов Сбербанка

Следствие вышло с ходатайством об аресте подозреваемой в поджоге банкоматов Сбербанка

25 декабря 2024, 06:50
Фото: properm.ru.
В понедельник поздно вечером в Индустриальном и Ленинском районах 50-летняя женщина и 18-летний студент подожгли банкоматы Сбербанка.

Сегодня утром Свердловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении обысков по месту жительства двоих пермяков, подозреваемых в поджоге банкоматов, стало известно журналисту Properm.ru.

Сейчас судья рассматривает ходатайство об аресте Ирины Копытовой, которую задержали очевидцы у отделения «Сбербанка» на ул. Ленина. 75. Следствие просит ее арестовать до 28 февраля 2025 года.

Позднее будет рассмотрено аналогичное ходатайство об аресте 18-летнего Андрея Купцова. Его задержали патрульные у банкомата на ул. Мира, 6а.

Вчера по фактам поджога банкоматов было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

На поджог банкоматов 18-летнего студента и 50-летнюю женщину отправили неизвестные
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