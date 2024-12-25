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Posted 25 декабря, 15:10

Published 25 декабря, 15:10

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Следующий, 2025, год в Прикамье станет Годом коми-пермяцкого языка

Следующий год в Прикамье станет Годом коми-пермяцкого языка

25 декабря 2024, 15:10
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Следующий, 2025, год в Прикамье станет Годом коми-пермяцкого языка

Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин

В следующем году Коми-Пермяцкому округу исполняется 100 лет, в связи с чем год в Прикамье объявлен Годом коми-пермяцкого языка. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Коми-пермяки — это один из коренных народов Прикамья. По данным последней переписи населения, в стране сейчас проживает примерно 55,5 тысяч коми-пермяков, из них 50 тысяч — в Прикамье. В регионе коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тысяч детей. Обучают ему и передают знания о традициях и культуре своего народа 250 педагогов.

С 22 по 27 октября в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре проходил VI межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». В Кудымкар приехали театры из Калмыкии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурга.

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#Общество#Коми-пермяцкий округ#Коми-пермяки
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