Следующий год в Прикамье станет Годом коми-пермяцкого языка

Коми-пермяки — это один из коренных народов Прикамья. По данным последней переписи населения, в стране сейчас проживает примерно 55,5 тысяч коми-пермяков, из них 50 тысяч — в Прикамье. В регионе коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тысяч детей. Обучают ему и передают знания о традициях и культуре своего народа 250 педагогов.