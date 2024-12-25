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Posted 25 декабря, 06:36

Published 25 декабря, 06:36

Modified 25 декабря, 06:39

Updated 25 декабря, 06:39

В Перми сотрудник автосалона обманом присвоил себе свыше 7,5 млн рублей

Сотрудник пермского автосалона незаконно присвоил себе более 7,5 миллиона рублей

25 декабря 2024, 06:36
Фото: 1MI.

В Перми сотрудник автосалона обманом присвоил себе свыше 7,5 млн рублей

Сюжет
Возле кормушки
Рассмотрением дела займется Ленинский районный суд.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми. Мужчина обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как стало известно Properm.ru, речь идет о сотруднике автосалона компании ООО «Автопрестиж-Полюс». По версии следствия, мужчина нарушал закон с августа 2023 по июнь 2024 года. Специалист отдела выкупа автомобилей получал денежные средства для покупки машин, присваивал их себе и тратил на личные нужды. Мужчина отчитывался работодателю, что якобы на эти деньги были куплены автомобили, хотя это было не так.

В результате махинаций злоумышленника компании причинен ущерб на сумму более 7,5 млн рублей. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

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