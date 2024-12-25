Сотрудник пермского автосалона незаконно присвоил себе более 7,5 миллиона рублей

Как стало известно Properm.ru, речь идет о сотруднике автосалона компании ООО «Автопрестиж-Полюс». По версии следствия, мужчина нарушал закон с августа 2023 по июнь 2024 года. Специалист отдела выкупа автомобилей получал денежные средства для покупки машин, присваивал их себе и тратил на личные нужды. Мужчина отчитывался работодателю, что якобы на эти деньги были куплены автомобили, хотя это было не так.