Сотрудник пермского автосалона незаконно присвоил себе более 7,5 миллиона рублей

Posted 25 декабря, 06:36
Published 25 декабря, 06:36
Modified 25 декабря, 06:39
Updated 25 декабря, 06:39
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми. Мужчина обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как стало известно Properm.ru, речь идет о сотруднике автосалона компании ООО «Автопрестиж-Полюс». По версии следствия, мужчина нарушал закон с августа 2023 по июнь 2024 года. Специалист отдела выкупа автомобилей получал денежные средства для покупки машин, присваивал их себе и тратил на личные нужды. Мужчина отчитывался работодателю, что якобы на эти деньги были куплены автомобили, хотя это было не так.
В результате махинаций злоумышленника компании причинен ущерб на сумму более 7,5 млн рублей. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.