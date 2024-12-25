Субтропическая воздушная масса придет в Пермь и устроит оттепель

Сегодня, 25 декабря, в Перми солнечная, но морозная погода — минимальная температура составила -13,9˚, по краю до -19,4˚ в Кунгуре. На севере значительно теплее — от -6˚ до -9˚. Заметно похолодало под влиянием гребня Сибирского антициклона. Завтра утром будет еще холоднее, зато почти без ветра. В Перми можно ожидать до -16…-18˚, по югу края до -20…-22˚, а в северных районах только около -10˚.