Субтропическая воздушная масса придет в Пермь и устроит оттепель

Posted 25 декабря, 06:26
Published 25 декабря, 06:26
Modified 25 декабря, 06:28
Updated 25 декабря, 06:28
В Прикамье пришло похолодание, но вскоре после него воздушная субтропическая масса принесет оттепель. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Сегодня, 25 декабря, в Перми солнечная, но морозная погода — минимальная температура составила -13,9˚, по краю до -19,4˚ в Кунгуре. На севере значительно теплее — от -6˚ до -9˚. Заметно похолодало под влиянием гребня Сибирского антициклона. Завтра утром будет еще холоднее, зато почти без ветра. В Перми можно ожидать до -16…-18˚, по югу края до -20…-22˚, а в северных районах только около -10˚.
Уже к вечеру четверга начнет сказываться влияние циклона с Баренцева моря. Пойдет небольшой снег, потеплеет до -7…-12˚. Но основной теплый фронт, за которым поступит порция бывшей субтропической воздушной массы с Атлантики, подойдет утром в пятницу, 27 декабря. Будет дождь со снегом (3-7 мм осадков), гололед, и резкое потепление до 0…+2˚.
Скорее всего будет зафиксирована самая высокая температура воздуха нынешнего месяца. Оттепель будет кратковременной и продлится максимум 12 часов.
Пока максимум декабря в Перми составляет +0,5˚, что заметно ниже, чем в декабре 2021–2023 годы, хотя нынешний декабрь намного теплее, чем во все последние годы, и даже может стать самым теплым с 2006-го.