Уборщица украла у ребенка деньги в автобусе, едущем в Пермь

В кошельке у мальчика была банковская карта и около 70 тыс. рублей. Вещь нашла женщина, которая делала уборку в автобусе. Себе она оставила 40 тысяч, а остальное передала кассиру пригородных касс. Было возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).