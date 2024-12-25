Уборщица украла у ребенка деньги в автобусе, едущем в Пермь

Posted 25 декабря, 04:13
Published 25 декабря, 04:13
Modified 25 декабря, 04:15
Updated 25 декабря, 04:15
Дзержинский районный суд оштрафовал женщину, укравшую деньги у подростка, ехавшего в автобусе сообщением Кын — Пермь-2. Парень вышел на станции Молодежная, а кошелек оставил в автобусе.
В кошельке у мальчика была банковская карта и около 70 тыс. рублей. Вещь нашла женщина, которая делала уборку в автобусе. Себе она оставила 40 тысяч, а остальное передала кассиру пригородных касс. Было возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Дзержинский районный суд оштрафовал женщину на 20 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел не только признание вины и состояние здоровья, но и возмещение вреда, а также семейное и материальное положение женщины. Приговор в законную силу не вступил.