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Posted 25 декабря, 04:13

Published 25 декабря, 04:13

Modified 25 декабря, 04:15

Updated 25 декабря, 04:15

Уборщица украла у ребенка деньги в автобусе, едущем в Пермь

Уборщица украла у ребенка деньги в автобусе, едущем в Пермь

25 декабря 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney.
Женщина заплатит штраф.

Дзержинский районный суд оштрафовал женщину, укравшую деньги у подростка, ехавшего в автобусе сообщением Кын — Пермь-2. Парень вышел на станции Молодежная, а кошелек оставил в автобусе.

В кошельке у мальчика была банковская карта и около 70 тыс. рублей. Вещь нашла женщина, которая делала уборку в автобусе. Себе она оставила 40 тысяч, а остальное передала кассиру пригородных касс. Было возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Дзержинский районный суд оштрафовал женщину на 20 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел не только признание вины и состояние здоровья, но и возмещение вреда, а также семейное и материальное положение женщины. Приговор в законную силу не вступил.

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#Суд#Кража#Кража денег
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