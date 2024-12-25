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Posted 25 декабря, 11:09

Published 25 декабря, 11:09

Modified 25 декабря, 11:10

Updated 25 декабря, 11:10

«Уралхим» — победитель премии форума «КорпСпорт — 2024»

«Уралхим» — победитель премии форума «КорпСпорт — 2024»

25 декабря 2024, 11:09
Фото: Иван Горбачев.
АО «ОХК „Уралхим“» стало обладателем премии в номинации «За вклад в развитие корпоративного спорта в стране» в рамках форума «КорпСпорт — 2024», который прошел 23 декабря в Москве. Цель мероприятия — привлечение экономически активного населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Форум объединил топ-менеджеров российских компаний, руководителей государственных и региональных ведомств, HR-директоров и экспертов, а также известных российских спортсменов и функционеров. Деловая программа мероприятия состояла из тематических блоков: «Государственная поддержка корпоративного спорта», «Создание программ благополучия и их оценка», «Инструменты продвижения корпоративного спорта внутри компании», «Создание корпоративных спортивных программ и их эффективность», «Корпоративный спорт глазами провайдеров услуг» и «Личностное развитие».

В ходе форума представители Компании поделились опытом формирования календаря корпоративных спортивных мероприятий, отметили значимость взаимодействия с сотрудниками и создания необходимой инфраструктуры для развития корпоративного спорта.

Фото: Иван Горбачев

На сессии «Из профессионального спорта в корпоративный: успешные истории перехода» спикеры обсудили перспективы для спортсменов после завершения карьеры и трудности перехода из мира спорта в сферу бизнеса.

Екатерина Поликарпова, руководитель департамента по спорту и молодежной политике АО «ОХК „Уралхим“»:

Форум «КорпСпорт» — значимое событие, объединяющее более тысячи экспертов и профессионалов для обмена опытом, знаниями и идеями. Компания АО «ОХК „Уралхим“» удостоена премии за вклад в развитие спортивного направления в стране. Это признание эффективности наших проектов и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Благодарим коллег за возможность обсуждать на профессиональной площадке актуальные вопросы здорового образа жизни и развития корпоративного спорта.

Фото: Иван Горбачев

АО «ОХК „Уралхим“» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала «Уралхим» составляет около 38 000 человек.

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