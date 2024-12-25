«Уралхим» — победитель премии форума «КорпСпорт — 2024»

Posted 25 декабря, 11:09
Published 25 декабря, 11:09
Modified 25 декабря, 11:10
Updated 25 декабря, 11:10
Форум объединил топ-менеджеров российских компаний, руководителей государственных и региональных ведомств, HR-директоров и экспертов, а также известных российских спортсменов и функционеров. Деловая программа мероприятия состояла из тематических блоков: «Государственная поддержка корпоративного спорта», «Создание программ благополучия и их оценка», «Инструменты продвижения корпоративного спорта внутри компании», «Создание корпоративных спортивных программ и их эффективность», «Корпоративный спорт глазами провайдеров услуг» и «Личностное развитие».
В ходе форума представители Компании поделились опытом формирования календаря корпоративных спортивных мероприятий, отметили значимость взаимодействия с сотрудниками и создания необходимой инфраструктуры для развития корпоративного спорта.
На сессии «Из профессионального спорта в корпоративный: успешные истории перехода» спикеры обсудили перспективы для спортсменов после завершения карьеры и трудности перехода из мира спорта в сферу бизнеса.
Екатерина Поликарпова, руководитель департамента по спорту и молодежной политике АО «ОХК „Уралхим“»:
Форум «КорпСпорт» — значимое событие, объединяющее более тысячи экспертов и профессионалов для обмена опытом, знаниями и идеями. Компания АО «ОХК „Уралхим“» удостоена премии за вклад в развитие спортивного направления в стране. Это признание эффективности наших проектов и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Благодарим коллег за возможность обсуждать на профессиональной площадке актуальные вопросы здорового образа жизни и развития корпоративного спорта.
АО «ОХК „Уралхим“» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала «Уралхим» составляет около 38 000 человек.