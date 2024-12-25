«Уралхим» — победитель премии форума «КорпСпорт — 2024»

Форум «КорпСпорт» — значимое событие, объединяющее более тысячи экспертов и профессионалов для обмена опытом, знаниями и идеями. Компания АО «ОХК „Уралхим“» удостоена премии за вклад в развитие спортивного направления в стране. Это признание эффективности наших проектов и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Благодарим коллег за возможность обсуждать на профессиональной площадке актуальные вопросы здорового образа жизни и развития корпоративного спорта.