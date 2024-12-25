properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 06:57

Published 25 декабря, 06:57

Modified 25 декабря, 07:01

Updated 25 декабря, 07:01

В пермском аэропорту Большое Савино на прилет и вылет задержались шесть рейсов

В аэропорту Перми на прилет и вылет задержались шесть рейсов

25 декабря 2024, 06:57
Фото: properm.ru.

В пермском аэропорту Большое Савино на прилет и вылет задержались шесть рейсов

Сюжет
Аэропорт
Два рейса в Казань и из Казани задержаны, так как аэропорт столицы Татарстана временно закрыт.

В пермском международном аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса на вылет и четыре рейса на прилет. Судя по онлайн-табло, в Пермь позже прибудут самолеты из Москвы, Казани, Самары и Усинска. Прилет лайнера из Казани ожидается на полтора часа позднее в связи с временным закрытием аэропорта в столице Республики Татарстан. Издание URA.ru сообщало, что это связано с угрозой атаки беспилотников, возникшей в Казани. Официального подтверждения от властей не поступало.

Фото: aviaperm.ru

Еще один рейс по маршруту «Пермь — Казань» вылетит не в 22:15, а в 22:40, указано в расписании. Также на полтора часа позже из Перми отправятся пассажиры самолета, следующего по направлению «Пермь — Самара».

Фото: aviaperm.ru

В минувшую субботу, 21 декабря, в Казани произошло восемь атак беспилотников. Дроны врезались в несколько жилых домов, люди не пострадали. Тогда аэропорт столицы Татарстана закрывался на несколько часов.

Читайте также:
Пермский аэропорт перешёл на зимний график работыВ пермском аэропорту провели учения по отражению атаки беспилотниковЛиса помешала приземлению пассажирского лайнера в Большом Савино
#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Москва#Казань#Усинск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика