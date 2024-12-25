В аэропорту Перми на прилет и вылет задержались шесть рейсов

В пермском международном аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса на вылет и четыре рейса на прилет. Судя по онлайн-табло, в Пермь позже прибудут самолеты из Москвы, Казани, Самары и Усинска. Прилет лайнера из Казани ожидается на полтора часа позднее в связи с временным закрытием аэропорта в столице Республики Татарстан. Издание URA.ru сообщало, что это связано с угрозой атаки беспилотников, возникшей в Казани. Официального подтверждения от властей не поступало.