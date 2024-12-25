В аэропорту Перми на прилет и вылет задержались шесть рейсов

Posted 25 декабря, 06:57
Published 25 декабря, 06:57
Modified 25 декабря, 07:01
Updated 25 декабря, 07:01
В пермском международном аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса на вылет и четыре рейса на прилет. Судя по онлайн-табло, в Пермь позже прибудут самолеты из Москвы, Казани, Самары и Усинска. Прилет лайнера из Казани ожидается на полтора часа позднее в связи с временным закрытием аэропорта в столице Республики Татарстан. Издание URA.ru сообщало, что это связано с угрозой атаки беспилотников, возникшей в Казани. Официального подтверждения от властей не поступало.
Еще один рейс по маршруту «Пермь — Казань» вылетит не в 22:15, а в 22:40, указано в расписании. Также на полтора часа позже из Перми отправятся пассажиры самолета, следующего по направлению «Пермь — Самара».
В минувшую субботу, 21 декабря, в Казани произошло восемь атак беспилотников. Дроны врезались в несколько жилых домов, люди не пострадали. Тогда аэропорт столицы Татарстана закрывался на несколько часов.