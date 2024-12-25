В День клиента специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали о возможности списания пеней

Posted 25 декабря, 14:53
Published 25 декабря, 14:53
Modified 25 декабря, 14:55
Updated 25 декабря, 14:55
Директор по работе с дебиторской задолженностью филиала Екатерина Бикаева отвечала на вопросы посетителей офиса, фиксировала просьбы и замечания. Значительная часть вопросов, интересовавших клиентов, касалась задолженностей за тепло и горячую воду, а также способов их погашения. Екатерина Бикаева напомнила обратившимся о проходящей в настоящее время акции «В Новый год — без долгов!»*, участники которой смогут избавиться от накопившихся пеней и принять участие в розыгрыше подарков.
Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2024 года:
С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://ny.esplus.ru/.
До 28 февраля 2025 года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат призы от компании. Также клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.
Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платеж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчетно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 28 декабря включительно.
* Информация носит справочный характер. Акция действует с 01.11.2024 до 28.02.2025 гг. Организатор акции АО «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы стать участником акции, необходимо в срок проведения акции оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также не иметь просроченной задолженности за предыдущий период. В розыгрыше могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, которые являются клиентами ПАО «Т Плюс» по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения. Определение победителей состоится методом случайного выбора не позднее 28.02.2025 г. Вручение призов состоится не позднее 30.04.2025 г. в офисах продаж и обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Акция проводится в целях стимулирования клиентов — физических лиц на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить по телефонам: гг. Пермь, Краснокамск +7 (342) 259-02-38, г. Чайковский +7 (34241) 7-40-06, г. Березники +7 (34242) 1-30-04, г. Лысьва +7 (34249) 3-90-43 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов».
** Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевом счете Клиента в качестве оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь 2024 г. Квитанция за декабрь 2024 г. выйдет в январе 2025 г.