В дептрансе Перми рассказали, как будут работать автобусы и трамваи в Новый год

В новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 01:00 до 04:00 с интервалом движения около 30 минут. А 31 декабря все маршруты трамваев и автобусов работают по графику выходного дня, с отправлениями до 23:00. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, на линию выйдут трамваи №4, 5, 6 и 7, а также автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77.