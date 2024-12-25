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Posted 25 декабря, 12:30

Published 25 декабря, 12:30

Modified 25 декабря, 12:33

Updated 25 декабря, 12:33

Расписание автобусов и трамваев в новогоднюю ночь в Перми

В дептрансе Перми рассказали, как будут работать автобусы и трамваи в Новый год

25 декабря 2024, 12:30
Фото: properm.ru.

Расписание автобусов и трамваев в новогоднюю ночь в Перми

Сюжет
Пермская езда
Расписание общественного транспорта в городе изменится на период праздников.

В новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 01:00 до 04:00 с интервалом движения около 30 минут. А 31 декабря все маршруты трамваев и автобусов работают по графику выходного дня, с отправлениями до 23:00. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, на линию выйдут трамваи №4, 5, 6 и 7, а также автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77.

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

В первый день 2025 года — 1 января — на маршруты выйдет 50% общественного транспорта от графиков выходного дня. Со 2 по 8 января включительно автобусы и трамваи последуют по воскресному расписанию. А с 9 января общественный транспорт вернется к прежнему расписанию будних дней.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Общественный транспорт
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