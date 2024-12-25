В Губахе МУП заплатит за ожоги на теле ребенка от борщевика в городском парке

Учреждение на постоянной (бессрочной) основе использует городской парк им. Ю. Гагарина. При этом обязанность по его надлежащему содержанию, в том числе по скосу и уборке на территории борщевика Сосновского, не исполнялась. В результате чего несовершеннолетний получил химические ожоги тела.