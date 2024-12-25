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Posted 25 декабря, 12:22

Published 25 декабря, 12:22

Modified 25 декабря, 12:26

Updated 25 декабря, 12:26

В Пермском крае МУП заплатит за травмы ребенка от борщевика

В Губахе МУП заплатит за ожоги на теле ребенка от борщевика в городском парке

25 декабря 2024, 12:22
Фото: 1MI.

В Пермском крае МУП заплатит за травмы ребенка от борщевика

В суде в интересах пострадавшего взыскано 28 тыс. рублей.

Ребенок пострадал от борщевика Сосновского в городском парке им. Ю. Гагарина в Губахе. В суде у управляющей организации отсужена компенсация, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Прокуратура Губахи провела проверку исполнения муниципальным автономным учреждением требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Учреждение на постоянной (бессрочной) основе использует городской парк им. Ю. Гагарина. При этом обязанность по его надлежащему содержанию, в том числе по скосу и уборке на территории борщевика Сосновского, не исполнялась. В результате чего несовершеннолетний получил химические ожоги тела.

По итогам проверки прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, в интересах пострадавшего взыскано 28 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Ученые Пермского политеха рассказали, какие растения могут существенно опустошить кошелек дачника. Попасть на штраф можно даже за мяту и одуванчики в огороде.

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#Происшествия#Суд#Губаха
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