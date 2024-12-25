В Губахе МУП заплатит за ожоги на теле ребенка от борщевика в городском парке

Posted 25 декабря, 12:22
Published 25 декабря, 12:22
Modified 25 декабря, 12:26
Updated 25 декабря, 12:26
Ребенок пострадал от борщевика Сосновского в городском парке им. Ю. Гагарина в Губахе. В суде у управляющей организации отсужена компенсация, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Прокуратура Губахи провела проверку исполнения муниципальным автономным учреждением требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Учреждение на постоянной (бессрочной) основе использует городской парк им. Ю. Гагарина. При этом обязанность по его надлежащему содержанию, в том числе по скосу и уборке на территории борщевика Сосновского, не исполнялась. В результате чего несовершеннолетний получил химические ожоги тела.
По итогам проверки прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, в интересах пострадавшего взыскано 28 тыс. рублей.
После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
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