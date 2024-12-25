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Posted 25 декабря, 13:02

Published 25 декабря, 13:02

Modified 26 декабря, 11:50

Updated 26 декабря, 11:50

В Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы

В Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы

25 декабря 2024, 13:02
Фото: 1MI.
Женщина призналась следователям, что брала взятки от мигрантов за оформление гражданства без проверки.

Сегодня судья Кизеловского городского суда Юлия Селиванова вынесла приговор эксперту миграционной службы Ольге Ворончихиной. Женщину признали виновной в получении взяток за незаконную регистрацию мигрантов, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.

Сотруднице миграционного участка назначили 2 года условного срока с исполнительным сроком в 2 года. Кроме того ей на полтора года запретили работать в госорганах. Также Ворончихиной назначен штраф в однократном размере полученных от мигрантов взяток — 140 тыс. рублей и конфисковали в доход государства сумму полученной «матпомощи» — 140 тыс. рублей.

В полиции журналисту Properm.ru прокомментировали, что после вступления приговора в законную силу сотрудница будет уволена.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по выделенным в отдельное производство материалам в отношении гражданина, выступавшего посредником во взятках между Ворончихиной и его земляками. По информации журналиста Properm.ru, это получивший российское гражданство уроженец Таджикистана Шариф Кодиров.

По мнению следствия, по просьбе Кодирова Ворончихиной за услуги в оформлении гражданства на карту родной сестры перечислили не менее 140 тыс. рублей. После зачисления денег сотрудница миграционной службы получала наличку в банкомате, либо сестра перечисляла их в счет погашения кредита.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном ею преступлении. В отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство. Кодиров своей вины в содеянном не признает.

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