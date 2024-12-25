В Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы

Posted 25 декабря, 13:02
Published 25 декабря, 13:02
Modified 26 декабря, 11:50
Updated 26 декабря, 11:50
Сегодня судья Кизеловского городского суда Юлия Селиванова вынесла приговор эксперту миграционной службы Ольге Ворончихиной. Женщину признали виновной в получении взяток за незаконную регистрацию мигрантов, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
Сотруднице миграционного участка назначили 2 года условного срока с исполнительным сроком в 2 года. Кроме того ей на полтора года запретили работать в госорганах. Также Ворончихиной назначен штраф в однократном размере полученных от мигрантов взяток — 140 тыс. рублей и конфисковали в доход государства сумму полученной «матпомощи» — 140 тыс. рублей.
В полиции журналисту Properm.ru прокомментировали, что после вступления приговора в законную силу сотрудница будет уволена.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела по выделенным в отдельное производство материалам в отношении гражданина, выступавшего посредником во взятках между Ворончихиной и его земляками. По информации журналиста Properm.ru, это получивший российское гражданство уроженец Таджикистана Шариф Кодиров.
По мнению следствия, по просьбе Кодирова Ворончихиной за услуги в оформлении гражданства на карту родной сестры перечислили не менее 140 тыс. рублей. После зачисления денег сотрудница миграционной службы получала наличку в банкомате, либо сестра перечисляла их в счет погашения кредита.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном ею преступлении. В отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство. Кодиров своей вины в содеянном не признает.