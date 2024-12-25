В Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы

Сотруднице миграционного участка назначили 2 года условного срока с исполнительным сроком в 2 года. Кроме того ей на полтора года запретили работать в госорганах. Также Ворончихиной назначен штраф в однократном размере полученных от мигрантов взяток — 140 тыс. рублей и конфисковали в доход государства сумму полученной «матпомощи» — 140 тыс. рублей.