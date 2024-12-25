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Posted 25 декабря, 03:40

Published 25 декабря, 03:40

Modified 25 декабря, 03:42

Updated 25 декабря, 03:42

В Перми может открыться новый термальный курорт

В Перми может открыться новый термальный курорт

25 декабря 2024, 03:40
Фото: freepik.com.
Его хочет построить компания из Екатеринбурга.

Новый термальный курорт может появиться в Перми. Однако когда и где именно пока неизвестно.

Для строительства уже зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик — термальный курорт города Пермь». Это структура екатеринбургского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден», пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также ведет физкультурно-оздоровительную деятельность и предоставляет услуги гостиниц и туристических агентств. Учредитель и руководитель — Маргарита Никифорова.

Согласно сервису 2ГИС, в Перми сейчас четыре термальных комплекса: «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной, Weekend в селе Гамово и «Акватория» в поселке Протасы.

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#Строительство#Курорт#Термы
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