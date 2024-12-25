В Перми может открыться новый термальный курорт

Posted 25 декабря, 03:40
Published 25 декабря, 03:40
Modified 25 декабря, 03:42
Updated 25 декабря, 03:42
Новый термальный курорт может появиться в Перми. Однако когда и где именно пока неизвестно.
Для строительства уже зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик — термальный курорт города Пермь». Это структура екатеринбургского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден», пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также ведет физкультурно-оздоровительную деятельность и предоставляет услуги гостиниц и туристических агентств. Учредитель и руководитель — Маргарита Никифорова.
Согласно сервису 2ГИС, в Перми сейчас четыре термальных комплекса: «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной, Weekend в селе Гамово и «Акватория» в поселке Протасы.