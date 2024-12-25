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Posted 25 декабря, 12:51

Published 25 декабря, 12:51

Modified 25 декабря, 12:52

Updated 25 декабря, 12:52

В Перми отобраны перевозчики на обслуживание пяти автобусных маршрутов в 2025 г.

В Перми отобраны перевозчики на обслуживание ряда маршрутов

25 декабря 2024, 12:51
Фото: properm.ru.

В Перми отобраны перевозчики на обслуживание пяти автобусных маршрутов в 2025 г.

Сюжет
Пермская езда
Речь идет о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.

В Перми отобраны перевозчики на обслуживание ряда маршрутов. В ходе торгов были определены перевозчики для обслуживания пяти автобусных маршрутов в 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии.

В результате повторных торгов на обслуживание маршрутов №1, №14, №32, №53 и №67 определены перевозчики в рамках новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.

Маршруты №1, №14 и №67 будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания — 2». Маршруты №32 и №53 — предприятие ООО «Дизель». Перевозчики должны будут приступить к работе летом 2025 года.

Маршруты №1, №14 и №53 должны будут обслуживаться автобусами особо большого класса, №32 и №67 — большого класса. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в единый стиль пермского транспорта, а также оборудован валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 01:00 до 04:00 с интервалом движения около 30 минут.

#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Пермский транспорт
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