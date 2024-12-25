Posted 25 декабря, 12:51
Published 25 декабря, 12:51
Modified 25 декабря, 12:52
Updated 25 декабря, 12:52
В Перми отобраны перевозчики на обслуживание ряда маршрутов. В ходе торгов были определены перевозчики для обслуживания пяти автобусных маршрутов в 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии.
В результате повторных торгов на обслуживание маршрутов №1, №14, №32, №53 и №67 определены перевозчики в рамках новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.
Маршруты №1, №14 и №67 будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания — 2». Маршруты №32 и №53 — предприятие ООО «Дизель». Перевозчики должны будут приступить к работе летом 2025 года.
Маршруты №1, №14 и №53 должны будут обслуживаться автобусами особо большого класса, №32 и №67 — большого класса. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в единый стиль пермского транспорта, а также оборудован валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 01:00 до 04:00 с интервалом движения около 30 минут.