В Перми отобраны перевозчики на обслуживание ряда маршрутов

Маршруты №1, №14 и №53 должны будут обслуживаться автобусами особо большого класса, №32 и №67 — большого класса. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в единый стиль пермского транспорта, а также оборудован валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.