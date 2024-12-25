В Пермском крае более чем на 57% вырастут тарифы на вывоз мусора

С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей.