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Posted 25 декабря, 13:40

Published 25 декабря, 13:40

Modified 25 декабря, 13:42

Updated 25 декабря, 13:42

В Пермском крае с 1 июля 2025 года на 57% вырастут тарифы на вывоз ТКО

В Пермском крае более чем на 57% вырастут тарифы на вывоз мусора

25 декабря 2024, 13:40
Фото: 1MI.

В Пермском крае с 1 июля 2025 года на 57% вырастут тарифы на вывоз ТКО

Стоимость обращения с отходами будет увеличена с 1 июля 2025 года

Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора, АО «ПРО ТКО», вырастет с 1 июля 2025 года. Рост тарифа превысит 57%, как стало известно из опубликованного на сайте профильного министерства тарифного решения.

Так, с 1 июля 2025 года месячная плата для жителей многоквартирных жилых домов составит 186,39 рублей с человека (до 1 июля — 118,05 рублей), а для жителей индивидуальной жилой застройки — 218,69 рублей с человека (до 1 июля — 138,51 рублей).

В минтарифов отмечают, что рост тарифа по обращению с ТКО находится в границах предельного индекса, установленного для Пермского края правительством РФ. В ведомстве также подчеркивают, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли

С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей.

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#Экономика#Тко#Тарифы#Тарифы жкх#Коммунальные тарифы
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