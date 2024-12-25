В Пермском крае более чем на 57% вырастут тарифы на вывоз мусора

Posted 25 декабря, 13:40
Published 25 декабря, 13:40
Modified 25 декабря, 13:42
Updated 25 декабря, 13:42
Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора, АО «ПРО ТКО», вырастет с 1 июля 2025 года. Рост тарифа превысит 57%, как стало известно из опубликованного на сайте профильного министерства тарифного решения.
Так, с 1 июля 2025 года месячная плата для жителей многоквартирных жилых домов составит 186,39 рублей с человека (до 1 июля — 118,05 рублей), а для жителей индивидуальной жилой застройки — 218,69 рублей с человека (до 1 июля — 138,51 рублей).
В минтарифов отмечают, что рост тарифа по обращению с ТКО находится в границах предельного индекса, установленного для Пермского края правительством РФ. В ведомстве также подчеркивают, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли
С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей.