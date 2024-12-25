В Пермском крае начал работу Межвузовский студенческий совет

«Создание сети современных кампусов является сложным и комплексным проектом с большим количеством бенефициаров, главными из которых станут студенты», — замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. По его словам, кампусы должны стать пространствами, в которых студенты не только живут в комфортных и современных условиях, но и получают знания, развивают свои лидерские качества, создают стартапы и проводят исследования. Он добавил, что привлечение студентов к решению вопросов по созданию кампусов позволит учесть их потребности и пожелания, а также создать пространство, которое будет отвечать ожиданием учащихся. Омельчук особо выделил важность позиционирования кампуса, выделения его уникальных особенностей на федеральном и региональном уровнях, а также определения приоритетных направлений деятельности в науке, технологиях, образовании и молодежной политике.