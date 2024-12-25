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Posted 25 декабря, 10:24

Published 25 декабря, 10:24

Modified 26 декабря, 10:43

Updated 26 декабря, 10:43

В Пермском крае начал работу Межвузовский студенческий совет

В Пермском крае начал работу Межвузовский студенческий совет

25 декабря 2024, 10:24
Фото: «Будущее Пармы».
Студенты Пермского края примут участие в создании межвузовского кампуса «Будущее Пармы» и в формировании событийной линейки молодежной столицы России.

25 декабря 2024 года прошло первое организационное заседание Межвузовского студенческого совета. Данный орган создан по инициативе студенческой молодежи при Совете ректоров региона. Он будет участвовать в разработке молодежной событийной линейки Пермского края, развитии взаимодействия между вузами, создании молодежных пространств и лабораторий в кампусе «Будущее Пармы».

К участникам Межвузовского совета с установкой и запросом на совместную работу обратились: заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Залазаева, руководитель дирекции межвузовского кампуса Дмитрий Красильников, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Пермского края Елена Савельева, ректор ПГГПУ и председатель Совета ректоров вузов Пермского края Константин Егоров.

«Создание сети современных кампусов является сложным и комплексным проектом с большим количеством бенефициаров, главными из которых станут студенты», — замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. По его словам, кампусы должны стать пространствами, в которых студенты не только живут в комфортных и современных условиях, но и получают знания, развивают свои лидерские качества, создают стартапы и проводят исследования. Он добавил, что привлечение студентов к решению вопросов по созданию кампусов позволит учесть их потребности и пожелания, а также создать пространство, которое будет отвечать ожиданием учащихся. Омельчук особо выделил важность позиционирования кампуса, выделения его уникальных особенностей на федеральном и региональном уровнях, а также определения приоритетных направлений деятельности в науке, технологиях, образовании и молодежной политике.

Ректор ПГГПУ Константин Егоров сообщил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставит задачи по развитию кадрового потенциала и человеческого капитала региона в том числе перед системой высшего образования. Данные задачи отражены в региональной программе научно-технического развития. Организаторам высшего образования важно знать, что необходимо студентам для хорошей учебы, занятий наукой и какие мероприятия нужны молодежи. От студентов ждут наполнения межвузовского кампуса новыми смыслами и активного участия в его жизни. Он добавил, что Пермь стала молодежной столицей России и в 2025 году регион ждет много ярких событий.

В состав Межвузовского студенческого совета по рекомендации ректоров вошли студенты из 11 вузов региона. По рекомендации общественного объединения «Международный клуб дружбы Пермского края» в число кандидатур вошел студент из Боливарианской Республики Венесуэла, который учится в Пермском Политехе.

В рамках первого заседания студенты получили предложение пройти бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки «Программа подготовки управленческих кадров „Будущее Пармы в Малой академии государственного управления Пермского края, которая работает под эгидой полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе с 2006 года на базе Пермского государственного университета.

Михаил Мухин, директор МАГУ Пермского края, руководитель Регионального института непрерывного образования ПГНИУ, отметил, что данная программа была разработана специально для реализации в рамках межвузовского кампуса. «Будущее Пармы» является сложной экосистемой, которой нужны кадры с навыками, которые сейчас студенты получают в вузах. Он отметил важность надпрофессиональных навыков. По его словам, в рамках обучения студенты получат возможность познакомиться с интересными политиками, управленцами и общественниками.

На зимних каникулах ребята разработают программу мероприятий студенческого Совета, предложения по развитию студенческого общества и сформируют запрос к вузам в части потребностей учащихся. На следующем собрании, которое пройдет уже в 2025 году, члены межвузовского студенческого Совета выберут управляющие органы и утвердят программу мероприятий. Площадку для работы и информационную поддержку предоставит дирекция кампуса «Будущее Пармы» и Штаб общественной поддержки Пермского края.

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