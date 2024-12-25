В Пермском крае начал работу Межвузовский студенческий совет

Posted 25 декабря, 10:24
Published 25 декабря, 10:24
Modified 26 декабря, 10:43
Updated 26 декабря, 10:43
25 декабря 2024 года прошло первое организационное заседание Межвузовского студенческого совета. Данный орган создан по инициативе студенческой молодежи при Совете ректоров региона. Он будет участвовать в разработке молодежной событийной линейки Пермского края, развитии взаимодействия между вузами, создании молодежных пространств и лабораторий в кампусе «Будущее Пармы».
К участникам Межвузовского совета с установкой и запросом на совместную работу обратились: заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Залазаева, руководитель дирекции межвузовского кампуса Дмитрий Красильников, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Пермского края Елена Савельева, ректор ПГГПУ и председатель Совета ректоров вузов Пермского края Константин Егоров.
«Создание сети современных кампусов является сложным и комплексным проектом с большим количеством бенефициаров, главными из которых станут студенты», — замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. По его словам, кампусы должны стать пространствами, в которых студенты не только живут в комфортных и современных условиях, но и получают знания, развивают свои лидерские качества, создают стартапы и проводят исследования. Он добавил, что привлечение студентов к решению вопросов по созданию кампусов позволит учесть их потребности и пожелания, а также создать пространство, которое будет отвечать ожиданием учащихся. Омельчук особо выделил важность позиционирования кампуса, выделения его уникальных особенностей на федеральном и региональном уровнях, а также определения приоритетных направлений деятельности в науке, технологиях, образовании и молодежной политике.
Ректор ПГГПУ Константин Егоров сообщил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставит задачи по развитию кадрового потенциала и человеческого капитала региона в том числе перед системой высшего образования. Данные задачи отражены в региональной программе научно-технического развития. Организаторам высшего образования важно знать, что необходимо студентам для хорошей учебы, занятий наукой и какие мероприятия нужны молодежи. От студентов ждут наполнения межвузовского кампуса новыми смыслами и активного участия в его жизни. Он добавил, что Пермь стала молодежной столицей России и в 2025 году регион ждет много ярких событий.
В состав Межвузовского студенческого совета по рекомендации ректоров вошли студенты из 11 вузов региона. По рекомендации общественного объединения «Международный клуб дружбы Пермского края» в число кандидатур вошел студент из Боливарианской Республики Венесуэла, который учится в Пермском Политехе.
В рамках первого заседания студенты получили предложение пройти бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки «Программа подготовки управленческих кадров „Будущее Пармы в Малой академии государственного управления Пермского края, которая работает под эгидой полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе с 2006 года на базе Пермского государственного университета.
Михаил Мухин, директор МАГУ Пермского края, руководитель Регионального института непрерывного образования ПГНИУ, отметил, что данная программа была разработана специально для реализации в рамках межвузовского кампуса. «Будущее Пармы» является сложной экосистемой, которой нужны кадры с навыками, которые сейчас студенты получают в вузах. Он отметил важность надпрофессиональных навыков. По его словам, в рамках обучения студенты получат возможность познакомиться с интересными политиками, управленцами и общественниками.
На зимних каникулах ребята разработают программу мероприятий студенческого Совета, предложения по развитию студенческого общества и сформируют запрос к вузам в части потребностей учащихся. На следующем собрании, которое пройдет уже в 2025 году, члены межвузовского студенческого Совета выберут управляющие органы и утвердят программу мероприятий. Площадку для работы и информационную поддержку предоставит дирекция кампуса «Будущее Пармы» и Штаб общественной поддержки Пермского края.