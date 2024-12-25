В Пермском крае цены на продукты за месяц выросли более чем на 10%

Posted 25 декабря, 09:24
Published 25 декабря, 09:24
Modified 25 декабря, 09:26
Updated 25 декабря, 09:26
Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре 2024 года выросла относительно предыдущего месяца на 0,90 п. п. до 9,19%. Это выше показателя по России в целом (8,88%) и по Приволжскому федеральному округу (8,76%), отмечает Отделение Пермь Банка России в своем аналитическом докладе.
Ускорение инфляции в регионе произошло в основном из-за увеличения издержек производителей товаров и поставщиков услуг, снижения предложения на отдельных товарных рынках и ослабления рубля.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре 2024 года повысился до 10,17% (после 8,82% в октябре).
Из-за роста затрат производителей тепличных овощей (на электричество, логистику и оплату труда) ускорился годовой рост цен на огурцы и помидоры. Также в связи с увеличением издержек на сырье и упаковку ускорился годовой рост цен на сыр, сливочное масло и кисломолочную продукцию.
Снижение урожая овощей открытого грунта в основных регионах-производителях из-за неблагоприятных погодных условий, а также сокращение объемов импорта привели к уменьшению предложения картофеля. Это стало причиной того, что картофель в годовом выражении в ноябре дорожал быстрее, чем в октябре, отмечают эксперты банка.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре 2024 года снизился до 4,85% (с 5,63% в октябре).
Темп прироста цен на услуги в ноябре в годовом сопоставлении повысился до 13,13% (с 10,79% в октябре).
Из-за индексации с 16 ноября 2024 года взносов на капитальный ремонт ускорился годовой рост цен на жилищные услуги. При этом в ноябре 2023 года индексации не было.
В ноябре 2024 года операторы повысили тарифы для переноса в стоимость пакетов сотовой связи возросших затрат на оборудование и персонал. В результате годовой темп прироста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи повысился.
Из-за ослабления рубля в ноябре поездки на отдых в Турцию, ОАЭ и Египет в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре повысилась до 8,88% (в октябре — 8,54%). Месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. В основном это было связано с ценами на плодоовощную продукцию и услуги мобильной связи.
«Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. — считают в Центробанке. — Достигнутая значительная жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году».
В Пермском крае замедлился рост экономической активности в металлургии и обрабатывающей промышленности. Об этом в своем докладе в декабре сообщил Банк России.