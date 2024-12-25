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Posted 25 декабря, 16:38

Published 25 декабря, 16:38

Modified 25 декабря, 16:40

Updated 25 декабря, 16:40

В Прикамье за 11 месяцев произошло 68 несчастных случаев на производстве

В Прикамье за одиннадцать месяцев произошло 68 несчастных случаев на производстве

25 декабря 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье за 11 месяцев произошло 68 несчастных случаев на производстве

В основном работники страдали в обрабатывающей промышленности и на стройке.

В Прикамье с января по ноябрь 2024 года завершено расследование 68 несчастных случаев на производстве. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции Пермского края.

Наибольшее их количество зафиксировано в обрабатывающей промышленности (28 случаев) и строительстве (14 случаев), сообщил участникам заседания Совета по условиям и охране труда в Пермском крае заместитель руководителя Государственной инспекции труда региона (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Несчастные случаи с работниками чаще всего происходили из-за падения с высоты, а также из-за воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, транспортных происшествий и падений материалов, обвалов земли и прочих причин.

Основными причинами происшествий названы нарушение технологической дисциплины, несоблюдение работником трудовых норм и распорядка, недостаточная организация рабочих процессов, а также несоблюдение правил дорожного движения.

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти работника-подрамщика в поселке Сарс Октябрьского района.

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#Экономика#Несчастный случай#Несчастный случай на работе
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